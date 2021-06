Rtl 102.5 torna in comunicazione e saluta la ‘nuova normalità’ con tanti eventi, Europei di calcio e Power Hits Estate

“Bentornata normalità!”. E’ il saluto con cui Virgilio Suraci ha presentato oggi alla stampa il ritorno della radio più ascoltata d’Italia a una serie di attività di comunicazione e di presenza che segnano la fine di questo terribile e lungo periodo di immobilità pandemica. “Anche il mercato pubblicitario dà segnali di ripresa anche se la radio non si è mai fermata, anzi è stata sempre seguitissima”.

I pilastri della ripresa di Rtl 102.5 sono quattro: nuova campagna di comunicazione che lancia il suo claim leggeremente ritoccato ‘Very NEW Normal People’; grande impegno in vista degli Europei di calcio di cui il network di Lorenzo Suraci è media partner da 5 edizioni; la ripresa della presenza ‘fisica’ delle radio del gruppo – Rtl, Radiofreccia e Radio Zeta – nelle località turistiche; il ritorno dell’evento Power Hits Estate in una Arena di Verona dove si comincerà a risentire la spinta del pubblico presente (rispettando ovviamente tutte le normative sanitarie).

CAMPAGNA VERY NEW NORMAL PEOPLE

RTL 102.5 è una super community con 7 milioni di ascoltatori e, da oltre 16 anni, è legata al claim ‘Very Normal People’. Finalmente, dopo questi mesi particolari, sta tornando la normalità tanto ambita e desiderata anche se in questa lunga Pandemia molti gesti e abitudini sono cambiati (mascherine, delivery, saluti a distanza, ecc.). Per questo che Rtl 102.5 ha voluto lanciare una campagna di comunicazione che sottolineasse questa ‘nuova normalità’, come spiega Marta Suraci, responsabile Marketing e Comunicazione del gruppo: “Abbiamo vissuto un anno ricco di cambiamenti, di emozioni e grandi tensioni ed ora finalmente, con l’entusiasmo ritrovato e con un po’ di meritato ottimismo, siamo pronti a raccontare ancora una volta, una bellissima normalità. Insieme alla nostra agenzia abbiamo dato vita ad una campagna di brand che, con leggerezza e ironia mette di nuovo al centro i Very Normal People. Da questo concept prende vita la campagna di comunicazione integrata “Very NEW Normal People” di RTL 102.5: con uno sguardo leggero e ironico raccontiamo le persone e le nuove storie che ci troviamo a vivere ogni giorno e in cui ognuno può identificarsi, con un sorriso”.

La campagna è un vero e proprio remake: uomini e donne di ogni età diventano marchesi, granduchi, baroni e baronesse della nuova normalità, annunciati in modo pomposo da un araldo sempre pronto a nobilitare le loro semplici gesta quotidiane: Luca Coppola “Arciduca della consegna a domicilio”, Matteo Izzo “Principe dell’apparecchiatura acrobatica”, Carla Lopresti “Granduchessa dell’occhiale appannato”. Una galleria di personaggi pianificati in stampa e affissione multisoggetto nazionale insieme a 4 spot che saranno visibili su RTL 102.5, su SKY durante gli Europei di calcio, su La 7 per una durata di 3 settimane, oltre che sulle principali piattaforme digital e social.

La creatività è stata sviluppata da Serviceplan Italia insieme a Le Dictateur Studio, con la direzione creativa esecutiva di Stefania Siani e Federico Pepe.

La regia è stata affidata al regista Riccardo Paoletti, con la produzione di Olympique Film. Le nuove immagini di campagna sono firmate da FM.

EUROPEI DI CALCIO

RTL 102.5 ha acquistato dalla UEFA i diritti per trasmettere integralmente tutte le radiocronache delle partite degli Europei di Calcio 2020, evento che la radio più ascoltata in Italia segue dal 2004.

Tutte le partite degli Europei saranno raccontate e commentate da RTL 102.5 in ‘NOI DIRE GOL’: due squadre di conduttori, da una parte gli speaker Emanuele Carocci, Sara Calogiuri, Massimo Galanto e Jennifer Pressman e dall’altra Charlie Gnocchi, Barbara Foria, Valeria Graci, con il commento tecnico dei giornalisti Paolo Pacchioni e Andrea Salvati.

RTL 102.5 ha stretto una collaborazione, consolidata ormai da anni con Sky Sport, in occasione di UEFA EURO 2020, per cui ogni giorno RTL 102.5 ospiterà i talent e i giornalisti Sky all’interno del suo palinsesto, così come i giornalisti della prima radiovisione italiana interverranno nelle trasmissioni di Sky Sport dedicate agli EUROPEI.



Gli Europei si potranno seguire in radiovisione su RTL 102.5 fin dal ritiro della Nazionale con gli aggiornamenti, le curiosità e le emozioni del più importante evento calcistico dell’anno nella rubrica quotidiana ‘Diario Azzurro’ alle 8.35 all’interno di ‘Non Stop News’. La redazione di RTL 102.5 seguirà attraverso i notiziari, tutti i risultati delle partite con le ultime notizie da tutti i campi d’Europa e a fine giornata con uno ‘Speciale Europei’.

A Roma, ai Fori Imperiali, dove si potranno seguire le partite dell’Italia da un maxischermo, verrà diffuso l’audio della radiocronaca di RTL 102.5 delle prime tre partite della Nazionale: Italia-Turchia l’11 giugno, Italia-Svizzera il 16 e Italia-Galles il 20.

RTL 102.5 continua così la propria strategia di acquisizione dei diritti sportivi delle grandi manifestazioni sportive che contribuisce a costituire il palinsesto della radio più ascoltata d’Italia. UEFA EURO 2020 si ascolteranno in radiovisione su RTL 102.5, canale 36 del Digitale Terrestre e sul canale 736 di Sky, in streaming su www.rtl.it e attraverso l’app RTL 102.5play.

ESTATE 2021 CON RTL 102.5, RADIOFRECCIA E RADIO ZETA

Rtl 102.5 torna sulle spiagge e nelle località turtistiche più belle d’Italia.

Da lunedì 26 luglio a domenica 22 agosto le radiovisioni della famiglia di RTL 102.5 accompagneranno in diretta, ogni giorno, tutti gli ascoltatori nelle loro vacanze. 28 giorni in trasferta, con 1600 ore di diretta e 60 speaker coinvolti per le quattro radio costituiranno una costante linea diretta che permetterà al pubblico all’ascolto di raccontare il Paese che riparte e le famiglie che tornano in vacanza in Italia.

RTL 102.5 e Radiofreccia trasmetteranno in diretta dal Resort “Is Serenas Badesi Village” di Bluserena, a Badesi (SS) in Sardegna; Radio Zeta e RTL 102.5 News dal Valentino Village di Castellaneta in Puglia; RTL 102.5 sarà in diretta anche ogni sera dal Turmalin di Lipari in Sicilia.

ALL’ARENA DI VERONA TORNA ‘RTL 102.5 POWER HITS ESTATE’

Martedì 31 agosto 2021 torna “RTL 102.5 Power Hits Estate”, il grande appuntamento con la musica live che decreterà il tormentone dell’estate 2021, quest’anno sarà totalmente Covid-free.

La serata del 31 agosto – spiega Veronasera.it – sarà presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Massimo Giletti, sarà trasmessa in diretta su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 736 di Sky), e su www.rtl.it.