Il nuovo numero di ‘Prima’ è in edicola oggi a Milano e disponibile in edizione digitale

Con Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, proseguono le interviste di Lucia Annunziata a medici e scienziati protagonisti della battaglia contro il Covid.

Gli inizi – “Studiando microbiologia, mi venne quest’innamoramento per i microbi. Inoltre, le malattie infettive hanno una forte connotazione sociale: ho sempre avuto la percezione che questo tipo di malattie mi avrebbe dato l’opportunità di lavorare anche con i modelli sociali. Ecco come è nato l’amore mai tradito per le malattie infettive”.

Cercare soluzioni – “Mi sono sempre occupato di cercare soluzioni. A me è sempre piaciuto legare i diversi aspetti: l’epidemiologia, la clinica, la prevenzione, la terapia e anche un po’ di politica sanitaria, che è indispensabile per chi si occupa di malattie infettive. Nelle epidemie come in tutti i grandi disastri, c’è un momento in cui tutti sono presi da estremo altruismo e cercano di dare il massimo fino a quando arriva il momento in cui dicono: “Che ci guadagno io?”.

Pnrr – “Senza un modello vero di riorganizzazione della sanità e la costruzione di un progetto condiviso e visionario c’è un grave rischio che noi quei soldi li butteremo. La cosa che mi preoccupa di più è che, senza un approccio unitario, noi aumenteremo il divario sanitario tra le regioni”.

Stato e Regioni – “Abbiamo bisogno di un modello nazionale di salute che abolisca le differenze tra le regioni ricche e quelle povere. Bisogna in fondo decidere se vogliamo gestire l’emergenza sanitaria o gestire un modello di salute e sanità. Abbiamo bisogno di garantire sul territorio un modello di salute di base uniforme e chiaramente con eccellenze specifiche. Modello che, onestamente, ancora non vedo. L’80% del bilancio di una regione viene dai trasferimenti ai sistemi sanitari regionali. Un fiume di denaro sul quale si radica una parte importante del potere delle regioni. Ma il sistema decentrato funziona solo se il coordinamento centrale è forte, autorevole e di qualità”.

Tre errori – L’ospedale è stato per anni il grande investimento della sanità. Poi siamo passati a un modello diverso, più tecnologico e meno professionale. Nessuno ha pensato che in realtà le persone più abbienti potessero andare a farsi curare in alcune realtà. E chi non aveva i soldi? Chi non era raccomandato? Il secondo problema. Nel servizio sanitario ci sono funzioni essenziali e prestazioni che non saranno mai remunerative: lo Stato deve garantirle a chiunque. Abbiamo una forte disparità geografica. Il terzo aspetto: noi ci siamo abituati a una sanità fatta di farmaci, interventi chirurgici o medicina d’avanguardia. Occorre invece pensare a una vera integrazione sociosanitaria, con il supporto alla persona, con sistemi di monitoraggio da remoto, con le tecnologie adeguate. La vera socialità è aiutare le persone. Anche questa, vorrei dire soprattutto questa, è sanità pubblica”.

L’eccellenza italiana – Noi, che spendiamo la metà della Germania, abbiamo una percentuale di lavori eccellenti nel mondo pari al 3%, contro il 5,5% della Germania. E abbiamo più donne ricercatrici di tutti gli altri Paesi. Quando andiamo a vedere quanto è il livello di citazioni annuali (o indice di impatto) per tutte le aree della conoscenza, gli Stati Uniti hanno uno score di 1,4. L’Unione europea ha uno score totale di 1,16. Secondo voi l’Italia a che punto sta? Altissimo. L’anno scorso l’Italia aveva uno score di 1,49. Dunque, i ricercatori italiani, nonostante abbiano molti meno soldi, riescono a impegnarsi in maniera assolutamente superiore a quella delle altre realtà”.

Lo Spallanzani – Fino all’arrivo del Covid, ha avuto la possibilità di portare avanti un modello di ricerca indipendente integrato su tutti gli aspetti dei patogeni emergenti, forte di una grande internazionalizzazione e di reti collaborative che coprono gran parte del pianeta. Il che ci offre una lezione: se fai un lavoro e hai poche interferenze politiche, perché qualcuno ritiene che la scienza venga prima di tutto, riesci a mantenere un livello di collaborazione nazionale e internazionale assolutamente elevato. Così è stato sino a oggi e speriamo che sia così anche in futuro”.

