Panini Comics e HarperCollins Italia annunciano un nuovo progetto editoriale congiunto tra fumetti e romanzi

Sta per debuttare un progetto innovativo per l’editoria nazionale, un’operazione crossmediale senza precedenti ideata da uno dei più talentuosi registi e scrittori italiani, Fabio Guaglione. Per la prima volta, infatti, l’universo narrativo creato dall’autore si svilupperà parallelamente attraverso due modalità di espressione artistica diverse, fumetto e romanzo, dando vita a due prospettive alternative e complementari: gli appassionati di entrambi i generi potranno leggere, per ciascuna storia, tanto il romanzo quanto la graphic novel, scoprendo così punti di vista che approfondiscono aspetti differenti della trama e della vita dei personaggi.

Come si legge nel comunicato, il progetto, che prenderà forma a partire dall’autunno 2021, vede coinvolte Panini Comics e HarperCollins Italia. Si tratta di una collaborazione mai tentata prima tra una casa editrice di fumetti e una di libri, un percorso di scoperta originale, inedito per l’Italia, frutto dell’incontro tra la creatività di giovani talenti e di due grandi editori internazionali.

Nell’universo narrativo creato Fabio Guaglione si muoveranno infatti i protagonisti di diverse storie, indipendenti fra loro e al contempo pezzi di un grande puzzle. Sono tre i capitoli “paralleli” pensati da Fabio Guaglione e che saranno sviluppati nella forma romanzo e nella forma fumetto: Quarantine Prophets, Carisma e Carnivalia. Il sci-fi è il genere predominante di Quarantine Prophets: scritto da Fabio Guaglione e Luca Speranzoni, con i disegni di Giovanni Timpano e i colori di Daniele Rudoni, ci condurrà in un inquietante presente distopico.

Atmosfere horror per Carisma – scritto da Maria Rita Porretto e Silvia Mericone insieme a Fabio Guaglione, con i disegni di Lorenzo Zaghi e i colori di Francesco Segala – in una strenua battaglia tra fede e scienza.

Carnivalia, infine, porterà i lettori in un’avventura “urban fantasy” in cui niente è come sembra, grazie ai disegni di Bruno Frenda che accompagnano il racconto creato da Fabio Resinaro e scritto da Fabio Guaglione in collaborazione con Luca Mazzocco.

“Negli ultimi anni gli universi narrativi sono diventati importanti tanto quanto quello in cui viviamo” commenta Fabio Guaglione. “In questi luoghi immaginari passiamo gran parte del nostro tempo, cerchiamo rifugio, troviamo svago, c’imbattiamo in domande inaspettate, rispondiamo all’avventura, ci arricchiamo di rivelazioni, condividiamo emozioni reali. È per questo motivo che sono entusiasta e onorato – e tuttora ancora un po’ incredulo – di poter dare forma a un progetto stratificato e coraggioso assieme a due realtà come Panini Comics e HarperCollins, veri e propri portali d’accesso dell’immaginazione. Abbiamo una squadra di scrittori, sceneggiatori, disegnatori e coloristi che stanno lavorando duramente per modellare un gigantesco affresco di personaggi e storie di cui questo è solo il primo passo. Ma non possiamo rivelare come e dove tutto questo si evolverà…”.

“In questo mondo in trasformazione continua in cui cambiano formati e supporti, e l’unica costante è il bisogno dell’animo umano di godere di emozioni e racconti che nascano proprio dall’umana fantasia, è fondamentale che libri, fumetti, film, serie, documentari, videogiochi, dischi, cerchino un dialogo costante, provando a immaginare insieme il futuro. Per questo siamo onorati di lavorare assieme a Panini, uno dei più importanti editori del mondo nel suo settore, al progetto visionario di Fabio Guaglione e della squadra di grandi talenti che sta dando vita a libri e graphic novel”, afferma Carlo Carabba, responsabile editoriale della narrativa e della saggistica italiane HarperCollins.

“Panini Comics è particolarmente emozionata nell’annunciare questa partnership con uno degli sceneggiatori più creativi del panorama italiano” dichiara Marcello Lupoi, Direttore publishing & licensing di Panini Comics. “Non siamo estranei né alla creazione di contenuti originali né alla transmedialità, ma questa occasione per lavorare con Fabio e una serie di grandi disegnatori è particolarmente emozionante e ricca di potenzialità, anche grazie alla partnership per noi inedita con HarperCollins. Preparatevi a grandi fumetti e a grandi romanzi, in nostra compagnia.”