In viaggio con il Sole 24 Ore, l’offerta crossmediale per rilanciare il turismo

A fine 2019 muoveva il 13,2% del Pil e impiegava il 15% della forza occupazionale. Poi, la pandemia. E il turismo è stato ovviamente uno dei settori più colpiti. Adesso però sta ripartendo in gran forma e l’Italia – secondo i recenti dati presentati da Certa con Cattolicaperil Turismo e Publitalia ’80 – per il 70% dei cittadini europei è la prima meta nel piano dei desideri di viaggio.

Di turismo il Gruppo 24 ORE si è da sempre occupato. E oggi lo affronta in maniera complessiva, per comunicare sia al pubblico sia agli operatori, sia su carta sia su digitale, sia con interventi monografici sia con analisi a largo spettro, con notizie e approfondimenti accanto a informazioni di servizio.

Ogni domenica sul Sole 24 Ore ha spazio una una nuova sezione – Viaggi24 – che racconta il mondo travel dal punto di vista delle aziende del settore, con una panoramica sugli itinerari e le formule di viaggio più innovative, e un’attenzione particolare per i percorsi enogastronomici. Non a caso il turismo enogastronomico è, assieme a quello legato alla scoperta di location dello spettacolo uno dei settori in maggiore crescita. Viaggi24 si trova poi anche nella sezione Viaggi del sito del Sole 24 Ore con aggiornamenti su tutto il comparto dal punto di vista economico, oltre a consigli e proposte di destinazioni.

Il 18 giugno, pensando sempre alla (ri)scoperta del nostro Paese Il Sole 24 Ore propone Vacanze in Italia, con un calendario di riaperture. Operazione preziosa, tanto più se pensiamo che – sempre secondo la ricerca Certa – il 40% degli italiani conosce le nostre regioni solo di nome, non le ha mai visitate.

Allegato al numero di giugno di How To Spend It, il 25/6 arriva poi in edicola un inserto di 52 pagine dedicato alle eccellenze del Trentino, che poterà alla ribalta i personaggi, le eccellenze nel mondo food&wine, i luoghi d’incontro, l’arte, lo sviluppo tecnologico, la moda. Mentre il numero di luglio del magazine (consultabile dal 16/7 anche in pdf nell’edicola all’interno dell’app del Sole 24 Ore)proporrà il meglio dell’hotellerie e dei residence italiani per garantire una vacanza covid free, oltre alle offerte più interessanti del settore nautico e a quelle del fuoristrada per un’estate on the road.

Anche Radio 24 partecipa all’offerta crossmediale che il Gruppo dedica al turismo. Lo fa con il programma settimanale ‘Globetrotter 24’, e – da fine giugno – con ‘Senti che Svizzera!’: podcast in 6 puntate creato con Svizzera Turismo, alla scoperta di mete e panorami elvetici (quelli che Federer pubblicizza meravigliosamente). Il 19 e 20 giugno, sempre su Radio 24, andrà poi in onda ‘La Penisola del tesoro’, iniziativa del Touring Club che accende i riflettori sul nostro patrimonio artistico, ambientale e culturale meno noto.

Ogni settimana oltre 470mila utenti ricevono inoltre dal Sole 24 Ore la Newsletter Weekend, con una selezione di news dove trovano anche spazio interviste e reportage su tendenze e cambiamenti, senza dimenticare la dimensione industriale del settore. Nel variegato panorama, si trovano anche le informazioni di servizio (green pass, assicurazioni, viaggiare sicuri…) offerte dallo Sportello Vacanze realizzato con ACI Blueteam su 24+, sezione premium del sito del Sole.

Infine, due i volumi in edicola con Il Sole 24 Ore: ‘Trekking Italia’, realizzato dall’Associazione Trekking Italia, e ‘Bici Italia’ (in edicola il 12 giugno).Entrambi promuovono quel turismo di prossimità che nei prossimi anni avrà un ruolo determinante nell’economia dei territori.