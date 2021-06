La Via Francigena protagonista di ’Road to Rome’

La Via Francigena – 148 tappe in 5 Paesi, 16 Regioni, 637 Comuni, uno degli Itinerari culturali europei che, con un numero crescente di camminatori provenienti da tutto il mondo, testimonia la nuova tendenza di praticare turismo culturale e sostenibile, diventa protagonista del grande evento “Via Francigena – Road to Rome. Start again” organizzato dall’Associazione Europea delle vie Francigene in collaborazione con Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo. Una lunga marcia europea per valorizzare la Via Francigena mettendo in rete i territori attraverso 3.200km e 5 Nazioni, che partirà il 16 giugno da Canterbury. Toccherà 5 nazioni, 637 Comuni per 3.200km, per arrivare a Roma il 10 settembre e a Santa Maria di Leuca, la nostra Finis terrae, il 18 ottobre.



“Road to Rome sarà una marcia a staffetta da percorrere a piedi e in bicicletta per unire l’Europa all’Italia. Il bordone del pellegrino prenderà il posto della fiaccola olimpica, e sarà portato, tappa per tappa, Paese per Paese, lungo il cammino”, raccontano all’Enit. “La marcia è rivolta a tutti e il viaggio avrà un incontro simbolico il 15 giugno a Strasburgo al Palais de l’Europe, sede del Consiglio d’Europa, dove una delegazione AEVF sarà ricevuta dal Segretario Generale Marija Pej inović Buri”.

“Via Francigena. Road to Rome 2021. Start again” ha ricevuto il Patrocinio del Ministero della Cultura francese, del Ministero della Cultura italiano, dell’Ufficio Federale della Cultura svizzero, del Visit Kent e del progetto Interreg Green Pilgrimage. È inoltre partner istituzionale di Valore Paese Italia, programma nazionale per la promozione del turismo e della cultura connessi alla valorizzazione del patrimonio pubblico. L’iniziativa è coordinata dall’Agenzia del Demanio e vede la partecipazione di Mic, Enit e Difesa Servizi S.p.A., oltre che dei partner che supportano l’iniziativa: i diversi ministeri italiani coinvolti, Invitalia, Istituto per il Credito Sportivo, Anas, Anci – FPC e il mondo del turismo lento e della mobilità dolce. Main partner Intesa San Paolo e Snam.

Si uniranno al tragitto blogger internazionali e videomaker e associazioni per raccontare il viaggio con immagini e racconti. “L’iniziativa di AEVF è un segnale di ripartenza per dare rilievo al patrimonio, materiale e immateriale italiano agli occhi dell’Europa. Il cammino contribuirà ad accrescere conoscenza e dialogo fra culture e popoli”, dichiara il presidente dell’Associazione Europea delle vie Francigene, Massimo Tedeschi.

“Un ritorno alle esperienze reali di rapporto tra le persone”, secondo i vertici dell’Enit il presidente Giorgio Palmucci e il direttore Giovanni Bastianelli.

“Una manifestazione è molto vicina alla missione e ai valori di Snam”, sottolinea Patrizia Rutigliano, EVP Affari Istituzionali, ESG, Sostenibilità, Comunicazione e Marketing di Snam, “che attraverso la propria rete, che in Italia attraversa vari punti della Via Francigena, connette Paesi e comunità, dialoga con i territori e garantisce forniture energetiche sicure e sempre più sostenibili”.

“Questo progetto è portatore di un messaggio di ottimismo: tornare presto ad ammirare il patrimonio artistico e culturale dell’Italia. Per Intesa Sanpaolo la partecipazione della collettività all’arte e alla cultura rappresenta un valore fondamentale che ispira il suo costante impegno in questo ambito” commenta Renzo Simonato, responsabile della Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo.

Sul tema si pronuncia anche Mons. Liberio Andreatta, esperto di turismo religioso, e membro del Comitato Permanente di Promozione del Turismo in Italia, uno dei promotori e sostenitori dall’iniziativa: “Si avvicina la partenza e stiamo per raccogliere i frutti: sarà un lungo cammino di fatica, incontro, emozione e riflessione, che andrà ben oltre la dimensione religiosa e farà conoscere la Via Francigena al mondo intero”.

Il Road to Rome è sostenuto anche da Regione Lazio e Regione Puglia, partner gold; partner silver: Dipartimento Doubs, Regione Valle d’Aosta, Regione Piemonte, Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Regione Campania-SCABEC, comune di Montefiascone, comune di Viterbo, associazione Civita, impresa Montan-INALCA S.p.a; partner bronze: Dipartimento Haute-Saone, Grand Besançon Metropole, Communaité de Communes du Pays de Lumbres, comune di Champlitte, Pays du Grand St. Bernard, comune di Siena, Banca Generali Private, Credit Agricole agenzia di Dampierre-sur-Salon, Zurich, Sport Power Patch.

Partner tecnici dell’iniziativa sono inoltre North Downs Way, Confraternity Pilgrims to Rome, Federation Française de la Randonnée, Federation Française de la Via Francigena, Federturismo di Confindustria, Trenitalia, Trenord, Artio Design, Sloways, Itineraria. Le imprese Ferrino, Garmont e Alpek bike sono partner tecnici in quanto fornitori di prodotti per i camminatori e i ciclisti. Le case editrici Cicerone, Favre, Terre di Mezzo.

Le riviste Le Pélerin e Via Francigena, Radio Francigena e Movimento Lento sono media partner. Infine, il progetto è supportato da numerose amministrazioni locali e uffici del turismo dei paesi attraversati che accoglieranno e ospiteranno il gruppo dei camminatori e che, insieme con le associazioni locali, organizzeranno iniziative di animazione.