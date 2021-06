L’evento, giunto alla sua XV edizione, centra il focus di quest’anno su “Intelligenza artificiale, le eccellenze al femminile”. Un tema affascinante e ricco di sfumature, in cui le parole innovazione e determinazione rappresentano il motore che ne ha contraddistinto lo sviluppo nel corso degli anni.

In questi anni – come si legge nel comunicato – ben 147 donne sono state premiate da altrettanti personaggi di spicco del mondo dell’economia, dell’impresa e dell’Università.

Quest’anno l’appuntamento per la Cerimonia di Premiazione del 10 giugno ore 16.30 si svolgerà in diretta streaming su Zoom (clic qui per partecipare).

“Ma perché, nel 2021, è così importante parlare di IA? Sicuramente per la complessità che ne segna la storia, da cui trarre riflessioni, ispirazioni e insegnamenti. Intelligenza Artificiale è una definizione che ci spinge verso il futuro, ma che trae la sua forza dal passato, articolando un’evoluzione che tiene insieme progresso e consapevolezza: due elementi essenziali nella gestione delle sfide che caratterizzano il nostro presente.” afferma Gianna Martinengo, ideatrice del Premio e Presidente di Women&Tech.

Secondo l’UE, eccellenza e fiducia sono i due assi portanti dell’Intelligenza Artificiale: ed è in questa direzione che le donne premiate, le nostre tredici Tecnovisionarie, conducono con passione il loro lavoro, per portare avanti la ricerca e applicarne i risultati con sensibilità, etica e capacità di visione. Donne che, da anni, sfidano un mondo accademico e industriale prettamente maschile, per contribuire al successo dell’IA oggi riconosciuto a livello globale.

Scelte da una Giuria di prestigio(*), composta da qualificati esponenti degli ambiti tematici delle diverse categorie di concorso, e che ha selezionato le premiate da una nutrita e qualificata lista di ben 70 candidature, ecco le Tecnovisionarie che saranno insignite del Premio 2021:

Fosca Giannotti – Premio AI – Big Data

Fosca Giannotti, Director of Research, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, National Research Council of Italy (ISTI-CNR)

Consegna il premio: Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Lead Co-Chair of the T20 Task Force on Digital Transformation

Isabella Castiglioni – Premio AI – Salute

Isabella Castiglioni, Prof.ssa Ordinaria Università Bicocca – Fondatrice DeepTrace Technologies

Consegna il premio: Dott.ssa Diana Bracco, Presidente e amministratore delegato Gruppo Bracco e presidente Fondazione Bracco

Luigia Carlucci Aiello – Premio Speciale alla Carriera

Luigia Carlucci Aiello, Full professor of Computer Science and Artificial Intelligence – Dipartimento di Informatica e Sistemistica Antonio Ruberti – Università La Sapienza, Roma

Consegna il premio: Stefano A. Cerri, Prof. Emerito di Informatica dell’Università di Montpellier, Vice-Direttore LIRMM (Laboratorio di Informatica, Robotica e Microelettronica di Montpellier), Distinguished Fellow della Fondazione Bruno Kessler, Trento

Tiziana Catarci – Premio AI – Data Science

Tiziana Catarci, Prof.ssa Ordinaria di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Direttrice del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” della Sapienza Università di Roma

Consegna il premio: Domenico Lenzerini, studente di fisica

Michela Milano – Premio AI – Sostenibilità

Michela Milano, Prof.ssa Ordinaria Università di Bologna e Direttrice del Centro Interdipartimentale su Human-Centered AI

Consegna il premio: Prof.ssa Paola Mello, Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Università di Bologna

Arianna Traviglia – Premio AI – Cultura

Arianna Traviglia, Direttrice del Center for Cultural Heritage Technology dell’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT

Consegna il premio: Dott.ssa Barbara Gallavotti, biologa, giornalista scientifica e divulgatrice, autrice di Superquark e consigliere scientifico del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Luisella Giani – Premio AI – Industry

Luisella Giani, EMEA Head of Industry Transformation, Oracle

Consegna il premio: Dott.ssa Gianna Martinengo, Fondatrice di Women&Tech – Associazione Donne e Tecnologie, CEO di DKTS, Digital Knowledge Technologies Services e Membro di INAB STOA (European Parliament)

Alessandra Sciutti – Premio AI – Robotica

Alessandra Sciutti, Responsabile del laboratorio di Robotica Cognitiva ed Interazione della Robotics, Brain and Cognitive Science Unit, Istituto Italiano di Tecnologia – IIT

Consegna il premio: Eva Kaili, Chair at STOA, Panel for the Future of Science and Technology, European Parliament

Viviana Acquaviva – Premio AI – Astrofisica

Viviana Acquaviva, Prof.ssa Associata nel Dipartimento di Fisica al CUNY NYC College of Technology e al Graduate Center di CUNY

Consegna il premio: Licia Verde, cosmologa e fisica teorica, Prof.ssa di Fisica e Astronomia, ICREA, Università di Barcellona

Francesca Rossi – Premio AI – Etica

Francesca Rossi, IBM fellow and AI Ethics Global Leader – IBM Research, USA

Consegna il premio: Luciano Floridi, Prof. Ordinario di filosofia ed etica dell’informazione e direttore del Digital Ethics Lab – Università di Oxford, Prof. di Sociologia della comunicazione – Università di Bologna

Cristina Conati – Premio Human Centered AI

Cristina Conati, Prof.ssa di Informatica alla University of British Columbia – Vancouver

Consegna il premio: Claude Frasson, Prof. Emerito, Università di Montreal, Direttore di GRITI (Inter-university Research Group in Intelligent Tutors, che raggruppa sette università del Quebec), Direttore del laboratorio HERON, Department of Computer Science and Operational Research – Università di Montreal

Alessandra Sala – Premio AI – Industrial Research

Alessandra Sala, Director of AI and Data Science at Shutterstock

Consegna il premio: Ing. Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Vice Presidente Nokia Italia Spa

Serena Torielli – Premio AI – Fintech

Serena Torielli, Amministratore delegato di Virtual B

Consegna il premio: Dott.ssa Paola Bonomo, Angel Investor, Advisor & Non-Executive Director, Inspiring Fifty Italia.

Media partner anche di questa edizione è il magazine ELLE, diretto da Maria Elena Viola, il brand internazionale nato in Francia nel 1945, che da sempre segue e sostiene l’evoluzione del mondo femminile.

La collaborazione e la capacità di networking dell’Associazione sono dimostrate dal supporto che tutte le associate assicurano e hanno assicurato. Il grazie a loro dedicato è esteso anche a chi, in questa edizione, ha messo in campo energie e le proprie organizzazioni per il successo della manifestazione.

Il Premio internazionale Tecnovisionarie è promosso da Women&Tech – Associazione Donne e Tecnologie, fondata da Gianna Martinengo per valorizzare il talento femminile nella tecnologia, nell’innovazione e nella ricerca scientifica, per promuovere progetti e azioni finalizzati alla lotta agli stereotipi e alla discriminazione di genere e per contribuire all’orientamento dei giovani ai mestieri del futuro e verso modelli imprenditoriali sostenibili. www.womentech.eu

(*) Membri Giuria:

Diana Bracco – Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Bracco e Presidente Fondazione Bracco, Daniela Aleggiani – Brand & Communications 3M Italia, Sustainability South East Europe Region, Vicepresidente Fondazione 3M, Deborah Chiodoni – Capo Ufficio Stampa, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Milano; Gianna Martinengo – Presidente Didael KTS e Fondatrice di Women & Technologies®, Franca Melfi – Direttrice Centro Multidisciplinare Chirurgia Robotica, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Patrizia Rutigliano – Executive Vice President Government Affairs, CSR e Communications SNAM, Federica Villa – Dirigente Presidenza e Relazioni Istituzionali Camera di Commercio di Milano, Maria Elena Viola – Direttore ELLE