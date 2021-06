Tlc, Asstel: Collaborazione pubblico-privato per accelerare sull’innovazione e le reti ad altissima velocità (VHCN)

“Le imprese della Filiera tlc sono pronte a raccogliere la sfida dell’innovazione, mettendo in campo sui territori servizi concreti per rispondere alle necessità dei cittadini. Solo attraverso una collaborazione sinergica tra privato e pubblico riusciremo ad accelerare ed estendere le reti ad altissima velocità (VHCN) sull’intero territorio nazionale e promuovere un’ampia gamma di servizi essenziali per il funzionamento del mercato interno e la gestione di funzioni di rilevanza cruciale per la società e l’economia” . Lo ha detto Massimo Sarmi, Presidente Asstel-Assotelecomunicazioni, nel corso dell’audizione tenutasi giovedì con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, nell’ambito delle attività per i Piani di sviluppo delle reti ad altissima velocità del PNRR.

“Esprimiamo grande apprezzamento per l’aumento delle risorse destinate dal PNRR per la diffusione su scala nazionale delle reti a banda ultra-larga. Pianificare la copertura omogenea dell’intero territorio nazionale con le reti VHCN è il fondamento per assicurare la parità di opportunità di lavoro e studio e in prospettiva la coesione sociale, in una economia che si avvia verso la trasformazione digitale dell’industria e dei servizi” – ha commentato Sarmi.