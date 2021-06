Xiaoyan Hua-Schwab direttrice della comunicazione di Dacia e Lada

Da giugno 2021, Xiaoyan Hua-Schwab entra a far parte della Business Unit DACIA- LADA come Direttrice della Comunicazione. Farà parte del Comitato di Direzione sotto l’egida di Denis Le Vot, Direttore Generale delle Marche DACIA e LADA. Xiaoyan Hua-Schwab riporterà anche a Christian Stein, Direttore della Comunicazione delle Marche del Gruppo Renault.

Come si legge nel comunicato, il compito di Xiaoyan Hua-Schwab sarà quello di definire e sviluppare la strategia di comunicazione globale delle Marche DACIA e LADA in conformità con il piano strategico presentato a Gennaio 2021. DACIA e LADA puntano a uno sviluppo ambizioso con prodotti forti, la penetrazione su nuovi mercati e un’immagine di marca al contempo più incisiva e moderna.

Nelle sue missioni, Xiaoyan Hua-Schwab sarà accompagnata da:

– Orianne Tamburini, responsabile della comunicazione esterna e delle relazioni con la stampa per Dacia

– Kalina Iordanova, responsabile della comunicazione internazionale ed interna per entrambe le Marche.

Laureatasi in scienze politiche, Xiaoyan Hua-Schwab ha occupato diverse posizioni come responsabile marketing, prima di entrare a far parte del Gruppo PSA nel 2003 ed assumere le funzioni di marketing e comunicazione per i mercati internazionali. Nel 2014, con la creazione della marca DS Automobiles, diventa VP Communications, Events and Social Media