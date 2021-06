Al via il Brussels Forum con Kamala Harris, Formiche partner italiano. Gli italiani fra i meno informati in Esteri

L’opinione pubblica italiana è la terzultima meno informata sugli affari esteri fra i Paesi parte dell’Alleanza Atlantica. È quanto emerge dal report ‘Transatlantic Trends 2021’, presentato al Brussels Forum, in programma nella capitale belga da lunedì 14 al 18 giugno, organizzato in occasione del summit NATO dal German Marshall Fund of the United States con la unica partnership italiana della rivista Formiche.

L’evento vedrà la presenza di leader globali come la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, il presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’economista italiana e già componente della task force del governo Conte II, Mariana Mazzucato.



Tutte le conferenze saranno trasmesse sul sito Formiche.net e sui profili Facebook e Twitter della testata.

Secondo il report, discusso nell’ambito del tradizionale incontro annuale di Bruxelles, che mette insieme leader politici, aziendali e intellettuali nordamericani ed europei, per affrontare le sfide urgenti che incombono su entrambe le sponde dell’Atlantico, dai temi della sicurezza e dell’economia, alle minacce poste dalla pandemia e dalle autocrazie illiberali, ben il 47% degli italiani si ritiene non informato in merito agli affari globali, la quota più alta fra gli alleati Nato.

Il 7%, inoltre, si ritiene completamente non informato. La media dei paesi Nato è, invece, del 35% e 8%, relativamente alla parziale e completa non informazione riferita dai cittadini.

“Il dibattito iniziato a Bruxelles è fondamentale anche per il destino dell’Italia”, nota Flavia Giacobbe, direttore di Formiche, partner italiano dell’iniziativa.

“Per questo è importante informare: lo facciamo con la nostra presenza, per raccontare i leader del pianeta e le questioni geopolitiche del Patto Atlantico”, conclude il direttore.

Url report: https://www.gmfus.org/file/30996/download