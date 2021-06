Prima partita tosta, tra quelle senza l’Italia, martedì 15 giugno nel carnet degli Europei di calcio. Su Rai1 e su Sky è andata in onda Germania-Francia, che ha avuto contrapposto su Canale 5 il telefilm ‘New Amsterdam’. Le altre offerte? Su Rai2 esordiva il telefilm ‘I casi della giovane Miss Fisher’, virtualmente in sfida con ‘Le Iene-Speciale Mario Biondo’ su Italia 1. Era minima la proposta dei talk, con la politica e la società in primo piano solo da Bianca Berlinguer sulla terza rete (con Massimo Giletti e Luigi Di Maio), mentre su Rete4 c’era ‘Io, Loro e Lara’ e su La7 ‘The Queen-La regina’. Ma ecco la graduatoria per ascolti.

Fanno il botto gli Europei di calcio con il match clou, poi New Amsterdam, lo speciale le Iene e Cartabianca

Su Rai1 la partita degli Europei di calcio, ‘Germania-Francia’, vinta dai blues per uno a zero e decisa da un’autorete di Hummels, ha ottenuto 7,074 milioni di spettatori e il 31,2%. Inoltre su Sky il match giocato a Monaco di Baviera ha avuto 1,2 milioni e 5,5% di share.

Su Canale 5 il telefilm ‘New Amsterdam3’ in prima tv ha avuto 1,830 milioni di spettatori e 9%.

Su Italia lo speciale monografico ‘Le Iene presentano: Mario Biondo, un suicidio inspiegabile’, ha totalizzato 1,275 milioni di spettatori ed 8,4%.

Su Rai Tre ‘#Cartabianca’ con Bianca Berlinguer alla conduzione e tra gli ospiti Luigi Di Maio, Massimo Malli, Matteo Bassetti, Massimo Giletti, Lucia Annunziata, Antonio Padellaro, Maurizio Gasparri, Karima Moual, Mario Tozzi, Annalisa Chirico, Luigi Scordamaglia, Yassine Lafram, Valerio Rossi Albertini, ha avuto 1,228 milioni di spettatori ed il 6,3% (923mila spettatori ed il 4,8% sette giorni prima).

Su Rai2 il telefilm in prima tv ‘‘I casi della giovane Miss Fisher’ ha riscosso 1,047milioni di spettatori ed il 4,6% di share.

Su Rete 4 la commedia ‘Io, Loro e Lara’, diretta da Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Laura Chiatti, Angela Finocchiaro, ha ottenuto 693mila spettatori ed il 3,5%.

Su La7 la pellicola ‘The Queen’, con Helen Mirren e Michael Sheen ha conseguito 622mila spettatori ed il 2,8%.

In access questo il bilancio dei talk. Gruber con Floris batte Palombelli con Salvini

Su La7 per ‘Otto e Mezzo’, con Lilli Gruber alla conduzione e tra gli ospiti Antonella Viola, Tomaso Montanari, Giovanni Floris, Massimo Giannini, 1,334 milioni di spettatori e 6,1% di share.

Su Rete4 per ‘Stasera Italia’, con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Matteo Salvini, Augusto Minzolini, Matteo Bassetti e Imma Battaglia, 1,075 milioni di spettatori e 5,3% di share e poi 1,1 milioni di spettatori e il 4,9% di share.

Su Rai2 per Tg2 Post, con Jacopo Volpi, Giovanni Malagò, Ivan Zazzaroni a parlare di calcio con Manuela Moreno, 826mila spettatori e 3,7% di share.