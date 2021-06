Euronews lancia «Euronews Next», il verticale dedicato a business e nuove tecnologie

Euronews, il principale canale d’informazione internazionale in Europa lancia il suo nuovo verticale “Euronews Next” che si occuperà di innovazione e nuova economia da un’ottica europea, evidenziando temi quali il futuro di denaro, lavoro, salute, casa e mobilità. Come si legge nel comunicato, il lancio avviene in concomitanza con VivaTech, il rendez-vous internazionale che vede startup e menti brillanti riunirsi per celebrare l’innovazione, e di cui Euronews è media partner.

Euronews Next nasce allo scopo di aiutare la nuova generazione di imprenditori a essere lungimiranti, offrendo preziose indicazioni e analisi delle tendenze che stanno plasmando il nostro futuro. Euronews Next mostra in che modo alcuni dei maggiori problemi a livello mondiale si stanno risolvendo grazie a tecnologia, creatività e pensiero innovativo. L’assunto centrale di Euronews Next sarà proprio l’impatto dell’innovazione sulla vita delle persone.

Ali Ihsan Aydin, Vicedirettore Piattaforme Digitali di Euronews ha detto: “Da molto tempo Euronews è il canale d’informazione prediletto di aziende e responsabili politici europei, perciò contiamo su un pubblico consolidato per questa nuova proposta editoriale. Vogliamo spingerci oltre e ampliare l’offerta di contenuti interessanti per questo pubblico e rivolgerci al contempo a una nuova audience di giovani imprenditori e manager alla ricerca di nuove prospettive e soluzioni. Vogliamo dare ai nostri telespettatori un vantaggio competitivo informandoli costantemente sulle nuove tendenze che influenzeranno i loro business”.

Euronews Next presenterà serie originali, tra le quali “Changemakers”, dedicata a cinque donne nel mondo imprenditoriale. La serie è prodotta grazie alla partnership tra Euronews Next e l’ edizione 2021 di Cannes Lions (21 – 25 giugno), il festival annuale dei creativi del settore pubblicitario. A settembre uscirà inoltre una docuserie intitolata “The Edge”, alla quale seguirà una serie podcast, entrambe presentate da Tom Goodwin, autore di Darwinismo digitale.

Euronews Next sarà presente al Mobile World Congress di Barcellona (28 giugno – 1 luglio) per seguire le ultime novità in fatto di tendenze, innovazioni e attualità.

La piattaforma – prosegue la nota – inviterà anche manager e pensatori internazionali a esporre il proprio pensiero nella sezione riservata agli articoli di opinione intitolata “Re:Think”, presente sulla pagina di Euronews Next e sulla pagina LinkedIn di Euronews. È stata inaugurata anche una newsletter settimanale che uscirà ogni venerdì.

Da un punto di vista pubblicitario, il nuovo verticale offrirà una serie di opportunità per i marchi che puntano a raggiungere questo bacino di pubblico europeo.

Carolyn Gibson, Chief Revenue Officer di Euronews ha detto: “Euronews Next permetterà a Euronews di rafforzare la propria posizione di punta per il pubblico internazionale, aumentando in questo modo la sua attrattiva per gli inserzionisti che vogliono essere associati a contenuti specializzati di alta qualità in un ambiente sicuro per il brand. Siamo orgogliosi di avere SAP come partner per il lancio di Euronews Next”.

Il lancio di Euronews Next si inserisce nella strategia di Euronews volta ad ampliare la propria offerta digitale. Con quasi 19 milioni di follower/iscritti sulle piattaforme social e una media che supera i 23 milioni di visitatori mensili del sito e dell’app, Euronews possiede già un pubblico digitale molto nutrito.

Euronews continuerà a sviluppare format digitali, sia per soddisfare le esigenze di contenuti più specializzati e approfonditi del pubblico attuale, sia per attirare nuove fette di pubblico. Forte del successo di Euronews Green, Euronews Travel, e ora Euronews Next, per i prossimi mesi Euronews si prepara a lanciare verticali dedicati ad affari europei, cultura e un nuovo format video che propone la narrazione di storie positive e incentrate sulle soluzioni.

Irriducibilmente imparziale, Euronews è un brand affidabile che da quasi trent’anni offre notizie di qualità, dando spazio a opinioni e voci eterogenee per dare alle persone la facoltà di formare la propria opinione.

Euronews trasmette in 160 paesi e raggiunge oltre 400 milioni di famiglie, incluso il 67% delle famiglie di Unione Europea e Regno Unito. Euronews è disponibile in 15 edizioni linguistiche e ha una presenza forte e in aumento sulle piattaforme digitali.