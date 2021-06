Giornale.it e Cocooners lanciano OVER, una sezione con contenuti e servizi dedicata agli Active agers della silver economy

Nasce Over, la nuova sezione de Il Giornale.it dedicata agli over 60 e curata in collaborazione con la redazione di Cocooners, la piattaforma multicanale di Content + Commerce + Community che si rivolge ai nuovi Senior.

Come si legge nel comunicato, la collaborazione con il Giornale.it nasce dalla consapevolezza che la Longevity Economy è un tema sempre più rilevante per diverse ragioni: non solo per il bacino d’utenza in forte crescita e le loro ottime possibilità economiche ma anche per la loro voglia di liberarsi dallo stereotipo del fattore età e la maggiore disponibilità di tempo e di risorse rispetto alle generazioni più giovani.

Tutto questo rappresenta una occasione importante per tutte le aziende che con il nuovo sistema integrato Il Giornale.it & Cocooners possono trovare un luogo ideale e profilato per parlare ai nuovi Active Agers. Longevity Economy: un trend sempre più in crescita Secondo le stime di McKinsey, gli over 60 genereranno entro il 2030 oltre la metà dei consumi urbani ma i Media continuano ad inseguire prevalentemente i Millennials o la Generazione Z, non cogliendo appieno il fondamentale contributo in termini di capacità di spesa e di benessere dei senior italiani. Oggi in Italia gli over 55 sono 22 milioni (37 % della popolazione) e diventeranno il 43% nel 2030 e il 46% nel 2050.

La sfida che Cocooners ha lanciato alle tante aziende che si stanno affacciando sulla longevity economy – continua la nota – è quella di correggere una “marketing miopia” verso gli over 60, creando un’offerta editoriale e commerciale in linea con questo “nuovo” target. Una sfida che sta vincendo sulla base di alcuni numeri positivi: in 6 mesi dalla nascita della start up sono ormai oltre 50 mila gli utenti unici al mese e circa 70 mila le pagine viste, mentre la reach su Facebook a raggiunto quota 700 mila.

In crescita anche i numeri del Giornale.it: una media di circa 2 milioni di utenti unici al giorno, che corrispondono a 23,7 milioni di lettori mese, oltre 4 milioni le pagine viste in media al giorno che diventano quasi 14 milioni in un mese. Sui social la fan base di Facebook sfiora i 700 mila con Twitter a 535 mila.

“Siamo molto contenti di questa partnership con il Giornale on line – commenta Maurizio De Palma, CEO e co-founder di Cocooners – perché insieme siamo in grado di creare uno spazio davvero unico in cui gli over 60 possono trovare informazioni e servizi dedicati a loro e finalmente sentirsi considerati per quello che sono: una risorsa chiave per il futuro del nostro Paese. OVER punta ad essere il punto di riferimento anche per le aziende – aggiunge De Palma – che intendono comunicare direttamente con gli Active Agers, creando con il nostro supporto servizi ed esperienze in linea con le loro specifiche esigenze.”

“Siamo molto contenti di questa collaborazione con Cocooners – commenta Andrea Pontini, Amministratore Delegato del Giornale On Line – e soprattutto della nuova sezione Over che con questa collaborazione prende il via. Abbiamo da poco lanciato una nuova veste grafica della nostra testata e in questa fase stiamo rilanciando il legame forte tra noi, i nostri lettori e le aziende che da sempre ci seguono.”

“Over nasce in questo contesto e rappresenta una rinnovata attenzione al mondo degli over 60. Vorremmo che questo nostro sforzo editoriale – aggiunge Poantini – contribuisse a creare con gli amici di Cocooners, la prima community over 55 sul web in un mondo, quello del digitale, che troppo spesso si pensa possa interessare solo le giovani generazioni.”

Over è solo l’ultima di una serie di partnership che Cocooners ha attivato dalla sua nascita. Dalla collaborazione con altre aziende infatti sono nati dei progetti interessanti e tailor made: dai corsi di cucina con le Cesarine ai corsi di yoga e di arteterapia, dalle convenzioni sanitarie con Aon al turismo con Sloways e Milano Guida.