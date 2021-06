Boom degli investimenti pubblicitari digital a maggio, +68,6%; nei primi 5 mesi +27,2%. Fcp Assointernet: crescita costante

“Gli investimenti pubblicitari rilevati dalla società Reply nell’ambito dell’Osservatorio FcpAssointernet registrano a maggio 2021 una crescita del +68,6% che porta il dato progressivo dei primi cinque mesi dell’anno ad un risultato in aumento del +27,2%”.

E’ il comento del presidente Fcp Assointernet, Giorgio Galantis, che prosegue: a partire dal mese di marzo 2021, dopo comunque un primo bimestre che ha “tenuto” rispetto al periodoomologo senza ancora gli effetti della pandemia, gli investimenti pubblicitari del comparto digitale sono stati costantemente in crescita. Tale andamento è ancor più rilevante se confrontato con i dati registrati nel 2019. Nel mese di maggio 2021 si evidenzia infatti, rispetto al medesimo periodo del 2019, un incremento robusto,

pari al +12,8%. Tale andamento è certamente favorito dalla crescente articolazione e qualità dell’offerta

digitale e dalla sempre più marcata crescita delle audience, a beneficio dell’efficacia delle strategie di

comunicazione delle aziende.

Le analisi in termini di Device confermano a maggio 2021 gli ottimi risultati generati sia dal comparto

“Desktop/Tablet” (+63,8%) che dagli smartphone (+76,9%). Risulta inoltre particolarmente rilevante la

crescita della fruizione dei contenuti pubblicitari tramite “App” (+81.9%), restando comunque in sensibile

crescita anche la fruizione in modalità “Browsing” (+67,6%).Come già avvenuto per il mese di aprile, anche a maggio la grande maggioranza dei Settorimerceologici evidenzia una crescita, con alcuni comparti particolarmente brillanti fra i quali segnaliamoAbbigliamento, Abitazione, Automotive, Alimentari e Bevande.

Nel frattempo in ambito FCP-Assointernet proseguono i tavoli di lavoro volti all’analisi degli scenari attuali e futuri del mondo digitale, con una particolare attenzione ai business model prospettici relativi al contesto“cookieless”.