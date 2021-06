Daniela Ghidoli, nuovo direttore marketing e comunicazione di Euronics Italia

Euronics Italia, Gruppo d’acquisto leader nella distribuzione specializzata, rafforza il team marketing della centrale con l’ingresso di Daniela Ghidoli, nuovo Direttore Marketing e Comunicazione.

Daniela Ghidoli riporta direttamente all’amministratore delegato, Massimo Dell’Acqua, e assume la responsabilità della definizione e dello sviluppo dei piani di marketing del Gruppo, della loro gestione e implementazione e delle strategie di comunicazione. A lei anche il compito di coordinare le agenzie, gli enti e le associazioni legate ad Euronics e di monitorare i trend più innovativi del settore.

Come si legge nel comunicato, la nuova risorsa vanta una consolidata esperienza nell’area marketing, comunicazione e digital e un approccio strategico maturato grazie al percorso in diverse agenzie e società di consulenza di primaria importanza.

Dal 2018 era Strategy Director in Accenture con la responsabilità di progetti di digital transformation e comunicazione di aziende di differenti settori, incluso il retail; in particolare, si è occupata del riposizionamento, della digitalizzazione e dello sviluppo del canale e-commerce di alcune insegne leader del mondo della grande distribuzione, non solo alimentare.

In precedenza, Daniela Ghidoli è stata Client Service Director in Nextatla, Strategy Senior Manager in Armando Testa e Strategy Media Manager in Zenithoptimedia Group.