Readly, azienda del mercato delle riviste e dei quotidiani digitali, ha fatto squadra con la rivista Motor Sport Magazine e il pilota britannico Jenson Button per dare vita a una collezione esclusiva di riviste storiche. Come si legge nel comunicato, da oggi, gli abbonati Readly in tutto il mondo possono accedere alla selezione personale di riviste scelte da Jenson Button e potranno leggere le riviste storiche degli ultimi 100 anni pubblicate da Motor Sport Magazine esclusivamente tramite l’app.

La “Jenson Button Motor Sport Collection” per Readly è composta da sei numeri storici che presentano i principali momenti di successo del pilota, nonché gli eventi fondamentali della sua carriera.

La “Jenson Button Motor Sport Collection” segna anche il lancio della nuova serie “Readly Retros” di Readly, in cui l’app pubblicherà una selezione di numeri “iconici” degli ultimi 100 anni di Motor Sport Magazine su base settimanale per tutto l’anno, dal primo numero fino ad oggi. Motor Sport è la pubblicazione di gare automobilistiche più longeva al mondo e una delle più note. La rivista ha aperto la strada al giornalismo di sport motoristici nel Regno Unito e non solo: dal primo numero, che nel 1924 celebrava le corse motociclistiche da record a Brooklands, alla Formula 1 come la conosciamo oggi.

“La rivista Motor Sport è la principale voce indipendente del mondo delle gare automobilistiche. Con una storia che in 96 anni ha approfondito su carta stampata tutti gli aspetti dello sport, Motor Sport ora proietta la sua voce distintiva su tutti i suoi canali digitali, sostenendo e coinvolgendo una crescente comunità di appassionati di corse in tutto il mondo. Come piccolo editore indipendente ci siamo sempre spinti a cercare di essere leader digitali nel nostro settore, e questo si riflette nel nostro sito web, così come nei pluripremiati e-shop e app. Offriamo inoltre ai nostri lettori l’opportunità di partecipare a eventi dal vivo e virtuali, e ascoltare podcast con alcune leggende dell’automobilismo.

Utilizziamo il nostro archivio completamente digitalizzato per far crescere ulteriormente la nostra impronta digitale, grazie alla collaborazione con Readly, per cui siamo il partner di lancio per Readly Retros. E’ l’inizio di un entusiasmante piano di crescita digitale per noi di Motor Sport”, afferma _Zamir Walimohamed, Head of Digital della rivista Motor Sport.

Readly Retros è una nuovissima serie all’interno dell’app Readly, che ha l’ambizione di rendere accessibili i contenuti del passato. Oggi, ben il 20% degli utenti Readly legge i numeri arretrati, e c’è una crescente domanda di accedere ai contenuti storici delle riviste.

“Il lancio di Readly Retros è una pietra miliare per noi. Personalmente, amo tornare indietro e rileggere vecchie riviste per trovare ispirazione, informazioni e ricordi. E non sono solo: quasi un quinto dei nostri abbonati legge abitualmente i numeri arretrati e so che la nostra nuova selezione Readly Retros sarà gradita a molti. Per gli editori è un ottimo modo per riattivare i contenuti già disponibili e indirizzare i lettori attuali e nuovi alle loro riviste nell’app. Auspichiamo di dare presto il benvenuto a più editori per nuove serie Readly Retros, afferma _Marie Sophie von Bibra, Head of Growth per l’Italia di Readly.

La categoria “Auto & Motori” è sempre più popolare. Secondo la società di analisi del settore Nielsen Sports, la F1 raggiungerà un miliardo di fan nel 2022 con l’aumento dell’interesse spinto da “Drive to Survive” di Netflix e dagli eventi ufficiali di Formula 1 Esport. Anche le letture a tema motorsport sono aumentate. Da gennaio a maggio di quest’anno, i lettori di Readly sono aumentati del 23 percento nella categoria Auto & Motori rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra lettori predominano gli uomini; il 62% ha tra 40 e 70 anni.

Le dieci riviste italiane più lette su Readly nella categoria “Auto & Motori” su Readly sono:

* Guida Suv

* BBC Top Gear

* RoadBook

* Furgoni Magazine Speciale

* Ferro

* Officina del Vespista

* Riders

* Superbike Italia

* Moto Speciale

* Consumer Reports Cars & Technology Guides (USA)

L’esclusiva collezione di riviste di Jenson Button per Readly Retros include: