Nuovo logo e nuove sedi per LaPresse “Where the news is”

LaPresse si rinnova colorandosi con un nuovo logo, che rappresenta la strada percorsa

ma soprattutto la strada da percorrere.



“Da trent’anni ci mettiamo la faccia e continueremo a farlo ogni giorno – dice Marco

Durante, fondatore e presidente di LaPresse – La freccia indica il percorso, un percorso

che ci ha dato grandi soddisfazioni e che ci ha permesso di arrivare dove siamo. Ma soprattutto indica un percorso che ci deve portare ancora lontano, in Italia e nel mondo”.

Velocità, direzione e nuovi obiettivi da centrare, dall’agenzia all’ufficio stampa,

dal management alle produzioni tv. L’Agenzia di stampa cambia veste e aumenta la sua capacità multimediale e internazionale, con nuove assunzioni e nuove professionalità, rinnovando e ampliando la sua partnership strategica con Associated Press, aprendo nuove sedi in Italia e nel mondo e nuovi siti di news in America, Europa e Africa