Sostenibilità. Tutto esaurito a Spoleto per il Festival di Rai per il Sociale

Trenta appuntamenti in tre giorni: il ‘Festival Rai per il Sociale’ ha fatto centro con il programma delle conferenze, proiezioni, dibattiti e concerti.

Ogni proposta ha fatto registrare il ‘tutto esaurito’ nel segno della sostenibilità applicata nelle sue diverse forme. “La Rai ha messo in campo qualità e innovazione – ha spiegato Giovanni Parapini, Direttore di Rai per il Sociale – proponendo temi di grande attualità declinandoli lungo l’intera filiera della sostenibilità. Alle nostre sollecitazioni hanno risposto con grande entusiasmo diversi settori della società italiana: dalla politica all’imprenditoria, dalla Chiesa all’associazionismo. Non potevamo davvero chiedere di meglio perché questo è un ulteriore tassello che si aggiunge al Gruppo Rai nell’ottica di ‘servizio pubblico’ in grado di coinvolgere una platea variegata e interessata ai temi della sostenibilità. Sarà nostro impegno dare a queste rappresentanze della società italiana una sede stabile di confronto con la Rai e siamo già al lavoro per immaginare la prossima edizione del Festival”.

Le dirette televisive e radiofoniche, lo streaming su RaiPlay e i diversi servizi, di informazione e non solo, sono state accompagnati da una intensa attività social: oltre 50.000 le visualizzazioni dei tweet e dei lanci sulla pagina Facebook dedicata.

La ‘tre giorni’ del Festival Rai per il Sociale, organizzato in collaborazione con ASviS e il Comune di Spoleto, ospitato all’interno del Festival dei Due Mondi, è stata inframezzata dai break garantiti dai ragazzi dell’Istituto alberghiero di Spoleto che hanno trasformato le eccellenze del territorio fornite da Confagricoltura Umbria.