Helbiz presenta la Serie B versione smart. E c’è pure l’idea del cashback

Un tocco glamour per una delle prime conferenza stampa in presenza del periodo recente (ma una cinquantina di giornalisti erano collegati virtualmente alla sala).

All’Hotel Bulgari, con Javier Jacobelli a introdurre, il ceo di Helbiz Media, Matteò Mammì – arrivato sul palco in monopattino – ha raccontato i tratti fondamentali della proposta di intrattenimento di Helbiz Live, fondamentalmente basata sui diritti tv streaming della Serie B.

Il ramo media e l’offerta OTT, sono una delle anime di Helbiz, ambiziosa società di micromobilità che distribuisce soluzioni all’insegna della sostenibilità (bici, monopattini, scooter elettrici) in un numero crescente di città occidentali.

Ebbene, la APP con le partite del torneo cadetto saranno fruibili su smartphone, tablet, pc, smart tv. Mammì ha promesso un racconto editoriale giovane e dinamico, delle 390 partite che fanno parte del robusto assett conquistato. Ed ha introdotto l’intervento di Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, unica realtà associativa del mondo del calcio che ha messo a segno un’importante crescita degli introiti da diritti tv nell’ultima asta triennale. Balata ha sottolineato i molti punti di contatto tra Helbiz e la Serie B. “Siamo il soggetto più innovativo del sistema calcio e guardiamo da tempo alla Generazione Z crediamo molto nel valore della sostenibilità” ha esordito. “Come i nostri partner – ha aggiunto- crediamo molto nell’idea di qualificare meglio la nostra presenza in tutte le aree del Paese e pensiamo al calcio come un moltiplicatore delle performance delle economie del territorio”.

Balata: “Negli stadi al 50%. Si può fare…”

La pandemia ha dato un duro colpo alla industria del calcio. E Balata ha colto lo spunto da una domanda di Jacobelli per chiedere alle istituzioni e alla politica un sostegno importante ad un settore che svolge anche un decisivo ruolo sociale. Secondo Balata non è assurdo immaginare una presenza negli stadi al 50%, “visto che ilpiano vaccinazioni va avanti, ed è possibile distanziare gli spettatori e fare accedere solo quelli dotati di green pass”.

Tra i presidenti e dirigenti e presenti anche Adriano Galliani, ai vertici del Monza, che ha rimarcato come certi valori di passione e appartenenza, che sono il sale del calcio, siano elettivamente presenti proprio nella Serie B.

Dopo avere presentato il volto di Helbiz Live, l’ex Miss Italia, Carolina Stramare, Mammì ha spiegato più in dettaglio le proposte marketing di Helbiz, che oltre a proporre la Serie B, ne vende i diritti tv fuori dall’Italia.

La Serie B e i contenuti di Helbiz Live saranno inclusi nell’abbonamento Helbiz Unlimited, ma saranno anche offerti con un abbonamento specifico per i contenuti audiovisivi. Interessante l’idea di utilizzare le dinamiche del cashback per incoraggiare gli abbonamenti, sia quelli alla Serie B, sia quelli a Helbiz.

Il costo mensile di Helbiz Live è stato fissato a 5,99 euro, ma rendendo un cashback di 4 euro da spendere per la micro-mobilità; l’abbonamento Annuale Helbiz Live costa 49,99 euro, ma mettendo a disposizione un cashback di 30 euro per la micro-mobilità; la formula Mensile Helbiz Unlimited (il programma che permette al cliente di effettuare ogni mese un numero illimitato di corse), che costa 39,99 euro, consente senza sovrapprezzo per la visione di Helbiz Live.