Marco Gregoretti, giornalista scrittore. Dal libro sulle stragi a quello sullo sport

Mentre sta per andare in libreria con ‘Siamo tutti atleti’, Marco Gregoretti, noto giornalista inchiestista, il 5 agosto è a Pescara per una serata evento con al centro un altro suo libro.

‘Tre morti, due feriti e…’, il libro di cui Gregoretti parlerà in agosto, mese in cui ricorrono i 47 anni della strage dell’Italicus e i 41 di quella della Stazione di Bologna, ripercorre i tanti misteri d’Italia.

Il nuovo libro del giornalista – ‘Siamo tutti atleti – invece si occupa di sport, dalle regole del buon allenamento alla scienza, dai costi all’alimentazione. Dalle discipline più ‘strane’ alle interviste ad atleti famosi che raccontano come lo sport li abbia aiutati a superare i momenti difficili.