Cambio di guardia alla comunicazione della presidente del Senato Casellati. Arriva Andrea Zanini, Condoluci rientra a Economy per gestire nuove iniziative

Cambio di guardia alla comunicazione della presidente del Senato, Elisabetta​ Alberti Casellati. Arriva Andrea Zanini, come consulente di supporto all’ufficio stampa della Presidenza di Palazzo Madama, mentre e’ in uscita Francesco Condoluci, che ricopre formalmente il ruolo di capo ufficio stampa dello stesso ufficio. Si tratta del sesto avvicendamento a fianco della seconda carica dello Stato, dal 24 marzo del 2018, dopo Massimo Perrino, Antonio Bettanini, Maurizio Caprara, Anna Laura Bussa, Francesco Condoluci. L’ingresso di Zanini non e’ ancora ufficiale, dovrebbe essere annunciata in occasione della tradizionale cerimonia del Ventaglio con la Stampa parlamentare, fissata a Palazzo Madama il 27 luglio prossimo. Il cambio di guardia al fianco della presidente Casellati nasce dal rientro di Francesco Condoluci ad Economy, ex inserto di Panorama poi divenuto testata indipendente e che si appresta a nuove iniziative editoriali in una fase espansiva del gruppo, che Condoluci e’ stato appunto chiamato a gestire. “Il primo ottobre scade la mia aspettativa ad Economy, che avevo lasciato da caporedattore 3 anni fa, per venire a fare il capo dell’ufficio stampa della presidente Casellati – spiega infatti Condoluci -. Economy mi ha chiesto di rientrare per gestire un nuovo progetto editoriale. Per questo lascero’ il mio incarico alla presidenza del Senato nelle prossime settimane”.

Andrea Zanini, classe 1965, giornalista dal 1992, esperto di politica e economia, e’ stato media advisor al ministero dell’Economia con Roberto Gualtieri, consulente Invitalia e precedentemente portavoce della presidenza dell’Asi, l’Agenzia spaziale italiana. E’ stato autore e consulente di programmi di attualita’ su Rai e SkyTg24​ e consulente per la comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.