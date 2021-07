Comunicazione strategica, Editoria, Podcasting, Formazione. Al via The Skill Group

«The Skill Group» è la nuova organizzazione a holding inaugurata nel luglio 2021 per coordinare le attività del Gruppo The Skill (www.theskillgroup.it), articolato in quattro business unit: lo Studio di comunicazione «The Skill», la casa editrice «The Skill Press», «Skill On Air», «Learn The Skill».

Lo Studio The Skill, specializzato in comunicazione strategica, di crisi e vicende mediatico giudiziarie, nonché in comunicazione trasparente finalizzata alla compliance, è il nucleo centrale intorno al quale sono via via cresciuti servizi e attività, portando una dopo l’altra alla nascita di ciascuna business unit.

Come si legge nel comunicato, le edizioni «The Skill Press» nascono nel 2018 per offrire nuove opportunità di approfondimento, attraverso pubblicazioni libere dai vincoli tradizionali e disponibili in formato cartaceo o ebook. I volumi sono oggi distribuiti in formato digitale sulle piattaforme Amazon e Kindle e in formato cartaceo sul circuito IBS.

L’anno successivo muove i primi passi «Skill On Air» che si segnala fin da subito tra le più innovative realtà nell’ambito del podcasting e che nel 2021 ha realizzato il primo autentico format di radio in store per un player nazionale della GDO.

«L e a r n T h e S k i l l » è l’ultima nata. Muove i propri passi parallelamente all’attività accademica e formativa di Andrea Camaiora, docente in atenei statali e non statali, business school e fondazioni. «Learn» prende le mosse dalla volontà di insegnare in modo concreto, evitando l’approccio squisitamente teorico e astratto che caratterizza improduttivamente il sistema italiano.

Andrea Camaiora, Ceo di The Skill, dichiara: «Siamo certi che l’articolazione in holding, con lo sviluppo di autonome business unit, sia la naturale conseguenza della nostra tensione a rispondere al meglio alle esigenze dei clienti, delle tecniche e del mercato».

Il Gruppo The Skill ha tre sedi principali – Roma, Milano e Padova – ma si appresta ad aprire nuovi uffici in altre regioni italiane. «Le nostre prossime scommesse – spiega Camaiora – potrebbero essere Liguria, Puglia e Sardegna, provando anche a privilegiare i piccoli centri ai capoluoghi, con sedi ‘di scopo’ finalizzate a seguire progetti ben precisi e a riscoprire – dopo la tempesta Covid – il piacere e l’utilità di incontrare i clienti e di lavorare con i colleghi in spazi comuni. Da qui anche la scelta di trasferirci a Padova nel nuovo ufficio, nell’incantevole e centralissima piazzetta Petrarca».

