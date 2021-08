E’ arrivato un altro oro dalla vela con Caterina Banti e Ruggero Tita (1,250 milioni e 22,4% al mattino su Rai2), ieri, martedì 3 agosto da Tokyo per l’Italia. Che finalmente conquista posizioni nel medagliere generale.

In una giornata però agrodolce per i nostri colori. Pure caratterizzata dalle sconfitte nel basket (su Rai2 al mattino a 2,043 milioni e 30,8%) e nel volley (2,245 milioni e 29,9% al mattino sempre sulla seconda rete) e dalla grande prestazione nell’inseguimento del ciclismo (1,478 milioni e 27,5%). Dopo il Tg2 delle 13.00 (3,544 milioni e 26,57%), al pomeriggio l’Atletica Leggera ha prodotto inoltre 3,1 milioni di spettatori ed il 23,75% di share per la rete olimpica.

In prima serata Rai1 ha ancora schierato una replica di Raffaella Carrà, mentre Canale 5 ha fatto esordire una nuova serie. Su Rai 2 non è mancato all’appello il racconto delle gare di ‘Tokyo Live 2020’ fatto da Alessandra De Stefano, mentre la terza rete ha trasmesso la lirica evento dall’Arena di Verona. ‘Battiti Live’ in onda su Italia1, un film di Rete 4 e una puntata speciale de ‘Non è L’Arena’ di Massimo Giletti, con la testimonianza delle ragazze che accusano di stupro Ciro Grillo, hanno completato l’offerta di base. In prime time questo il bilancio delle principali generaliste.

Vince la serie di Canale 5, Olivia, poi arrivano appaiati Raffaella in replica, Battiti Live e Il Circolo degli anelli. In day time domina Rai2 alla giapponese

Su Canale 5 la serie inedita ‘Olivia forte come la verità’, ha avuto 1,6 milioni di spettatori pari all’11,35% di share.

Su Rai1 la replica di ‘Carramba che sorpresa’, con Raffaella Carrà alla conduzione, ha totalizzato 1,329 milioni di spettatori e 8,6%.

Su Rai2 il salotto olimpico di Alessandra De Stefano, ‘Il Circolo degli Anelli ‘ ha convinto 1,3 milioni di spettatori con il 9% di share.

Su Italia 1 il programma canoro itinerante per la Puglia, a cura di RadioNorba, ‘Battiti Live’ con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla conduzione, ha raccolto 1,175 milioni di spettatori con il 9,3%.

Su Rete4 la pellicola ‘Today You Die’, ha totalizzato 685mila spettatori con il 4,14% di share.

Su La7 la trasmissione ‘Speciale Non è L’Arena’ con Massimo Giletti a parlare ancora del caso di Ciro Grillo con le presunte vittime degli abusi, ha avuto 626mila spettatori con uno share del 3,56%.

Su Rai3 da Verona la lirica evento ‘spiegata’ e introdotta da Pippo Baudo e Antonio Di Bella, ha proposto ‘Pagliacci’. La trasmissione ha raccolto davanti al video 602mila appassionati pari ad uno share del 3,5%.