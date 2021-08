Lorusso (Fnsi) ospite in tv con il Cdr della Gazzetta del Mezzogiorno: Accelerare i tempi della procedura fallimentare per riportarla in edicola

“Per riportare in edicola la Gazzetta del Mezzogiorno occorre accelerare i tempi della procedura fallimentare”. Lo ha detto, come riporta un comunicato, il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, ospite oggi a Uno Mattina insieme con il comitato di redazione del quotidiano che dal 2 agosto ha sospeso le pubblicazioni. “Occorre restituire al più presto alle comunità di Puglia e Basilicata il loro quotidiano di riferimento – ha osservato Lorusso -. È in gioco il pluralismo dell’informazione e il diritto dei cittadini ad essere informati, oltre che il destino di 144 persone fra giornalisti, poligrafici e maestranze. Per questo è auspicabile che, nel rispetto delle procedure di legge, il comitato dei creditori prima, cui spetta di valutare le due proposte concordatarie presentate, e il tribunale di Bari poi accelerino i tempi per consentire l’assegnazione della testata e la ripresa delle pubblicazioni”.

I giornalisti della Gazzetta, dal canto loro, sono pronti a riprendere a lavorare e – ha auspicato il comitato di redazione – si augurano di farlo prima possibile per riprendere il dialogo con i lettori, che in questi giorni hanno fatto pervenire numerose manifestazioni di vicinanza a tutti i lavoratori.