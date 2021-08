Quindici consigli utili a giornalisti e aziende per utilizzare al meglio Google Trends

Confrontate i luoghi più grandi con quelli più piccoli: come potreste confrontare la ricerca per uno stesso argomento tra una città come New York e una molto più piccola? Google Trends normalizza i dati della Ricerca per confrontare più facilmente i termini. I risultati della Ricerca vengono normalizzati in base all’ora e alla località di una query, ciò significa che i risultati per area geografica sono confrontabili, perciò potrete vedere il luogo in cui sono state effettuate più ricerche per il brunch e confrontarlo con la città in cui invece sono state effettuate più ricerche per gli aperitivi.