TOP 100 BRAND DI ONLINE iscritti ad Audiweb, dato GIORNO MEDIO. A giugno sul podio ilMeteo, Libero e Corriere della Sera

L’osservazione dei dati dell’audience online pubblicati da Audiweb, analizzando i dati dei top 100 brand per total digital audience nel giorno medio del mese di giugno.

Dopo i dati mensili dell’audience online di giugno, andiamo più in profondità analizzando i dati dell’audience online nel giorno medio che, come abbiamo riportato nelle analisi precedenti, consentono di avere un’indicazione della frequenza di consumo delle entità rilevate, rispetto al dato mensile che, invece, rende un’idea della copertura che riesce a raggiungere nel mese ognuna delle entità iscritte ad Audiweb.

Nel mese di giugno la total digital audience nel giorno medio ha raggiunto 37,3 milioni di utenti unici, corrispondenti al 62,4% della popolazione dai due anni in su. Il 77,8% della popolazione maggiorenne si è collegata da Mobile almeno una volta nel giorno medio, dedicando alla navigazione tramite Smartphone e/o Tablet circa 2 ore in media per persona.

La flessione rispetto al mese di maggio, già riscontrata sui dati dell’audience online mensile di questo mese di rilevazione, ha caratterizzato anche il trend dei dati nel giorno medio dei brand iscritti alla rilevazione Audiweb. Complice una maggiore apertura di questo periodo, l’avviarsi verso l’estate, la chiusura delle scuole e i programmi per le vacanze in un momento in cui si inizia ad uscire anche dalla situazione di emergenza, la maggior parte dei brand iscritti ad Audiweb ha registrato una flessione dell’audience online nel giorno medio.

Entrando nel dettaglio dei dati dei brand tra i primi posti nella classifica per utenti unici nel giorno medio troviamo ilMeteo con 4 milioni 960 mila utenti unici (-11%), Libero con 3 milioni 767 mila utenti (-2%), Corriere della Sera con 3 milioni 550 mila utenti (-12%), Pinterest con 3 milioni 349 mila utenti (dato stabile rispetto a maggio), La Repubblica con 2 milioni 917 mila utenti (-14%), TGCOM24 con 2 milioni 632 mila utenti (-10%), La Gazzetta dello Sport con 2 milioni 515 mila utenti (-5%), 3BMeteo con 2 milioni 345 mila utenti (-15%), Virgilio con 1 milione 712 mila utenti (-1%), Fanpage con 1 milione 380 mila utenti (-12%), Il Fatto Quotidiano con 1 milione 349 mila utenti (-11%), Il Messaggero con 1 milione 198 mila utenti (-18%), ANSA con 1 milione 131 mila utenti (-5%) e Il Giornale con 1 milione 52 mila (-6%).

Tra i primi cinquanta siti per audience online nel giorno medio – tra i 4 milioni e i 160 mila – troviamo anche alcuni brand che nonostante il trend in flessione, rispetto al giorno medio nel mese di maggio, riescono a raggiungere dati in crescita, come nel caso di Leggo (+12% gli utenti unici nel giorno medio rispetto al mese precedente), Huffington Post Italia (+33%), Tiscali (+5%), YesLife Magazine (+39%), Gazzetta del Sud (+13%), DiLei (+26%), QuiFinanza (+20%), Il Post che si mantiene stabile, Notizie.it Network (+13%), Giornale di Sicilia (+1%), Pagine Gialle (+23%), Esquire (+31%).

Di seguito si può consultare la tabella con la classifica dei 100 top brand più visitati nel giorno medio nel mese di giugno 2021.

Note per la consultazione dei dati

1) I dati della ricerca Audiweb 2021 derivano da un adeguamento della metodologia di rilevazione messo a punto per predisporre il sistema di rilevazione al nuovo scenario cookieless. Pertanto, sebbene basato sulle stesse principali componenti della ricerca, il processo di produzione non contempla più “big data” di terza parte, per questo motivo i dati riferiti alla rilevazione del mese di gennaio 2021 e successivi non sono confrontabili con i dati prodotti fino a dicembre 2020.

2) La metodologia Audiweb consente alle properties dotate di TAG/SDK di essere rilevate e quindi di avere accreditati i consumi effettuati mediante “Mobile in-app browsing”, “AMP”, “Facebook Instant Article” e Video. E’ quindi opportuno che eventuali confronti tra le properties tengano conto dei perimetri rilevati mediante TAG/SDK così come rappresentati nella tabella “Perimetro censuario” presente nel documento di sintesi di Audiweb.

3) Sintesi dati SITO & MOBILE APP: I dati qui rappresentati sono riferiti solo alla c.d. componente “SITO & MOBILE APP”, ovvero all’audience derivata dalla fruizione di contenuti su pagine web e applicazioni mobile delle entità rappresentate, non è dunque contemplata la rilevazione della componente di audience derivante dalla fruizione dei contenuti video.

LEGENDA

UTENTI UNICI

Il numero di singole persone, deduplicate, che si sono collegate, in un determinato arco temporale, ad un sito e/o elementi di esso effettuando una o più visite.

Differiscono dai browser unici in quanto rappresentano persone fisiche.

INTERVALLO “GIORNO MEDIO”

Il giorno medio indica, per il mese di riferimento, il numero medio di utenti unici giornalieri, che nel giorno hanno effettuato almeno un accesso a internet / entità o elemento di riferimento.

INTERVALLO “MESE”

Il dato mensile per il mese di riferimento, il numero di utenti unici (persone fisiche) che in questo intervallo hanno effettuato almeno un accesso a internet / entità o elemento di riferimento.

DIFFERENZA TRA DATO “MESE” E DATO “GIORNO MEDIO”

L’osservazione del dato mensile rende un’idea della copertura del mezzo nel periodo di rilevazione, mentre l’osservazione del dato nel giorno medio fornisce, tra le varie informazioni, indicazioni sulla frequenza di utilizzo del mezzo da parte degli utenti unici.

Perimetro ”complessivo” = valori derivanti dai consumi realizzati su siti/mobile app di proprietà del Publisher iscritto ad Audiweb e, se presenti, derivanti da T.A.L.

Perimetro “organico” = valori derivanti dai consumi esclusivamente realizzati su siti/mobile app di proprietà del Publisher iscritto ad Audiweb.

Al fine di garantire la massima trasparenza il sistema Audiweb prevede di classificare le T.A.L. in sub-brand ad-hoc nominate in modalità univoca e riconoscibile: elenco completo nella tab “Dettaglio Sub-brand TAL”.

T.A.L. = acronimo di Traffic Assignment Letter, consente ad un publisher di far confluire – e quindi attribuire – la rilevazione del traffico di una propria property all’interno di una “brand” di un publisher iscritto ad Audiweb.