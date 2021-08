Online – Conferenza stampa di presentazione del Festival Vicenza Città Impresa 2021

Ministri, imprenditori, manager ed economisti a confronto sulle strategie della ripresa: 130 relatori in 40 eventi. Protagoniste le imprese Champions. Le strategie da mettere in atto per tornare a crescere dopo l’annus horribilis del coronavirus. Questo il focus della 14esima edizione di Vicenza Città Impresa-Festival delle Imprese Champions, in programma a Vicenza da venerdì 17 a domenica 19 settembre. La manifestazione viene presentata nel corso di una conferenza stampa mercoledì 1° settembre, alle ore 11.30, in diretta streaming. Introduce e conduce: Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost. Saluti di Francesco Rucco, sindaco di Vicenza. Intervengono Raffaella Polato, inviata speciale L’Economia del Corriere della Sera e direttrice Festival Città Impresa; Roberto Gabrielli, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo; Daniele Lago, amministratore delegato e responsabile design Lago; Antonio Calabrò, presidente Museimpresa e presidente giuria Premio Letteratura d’Impresa; Matteo Montan, amministratore delegato Gruppo Editoriale Athesis; Daniele Manca, vicedirettore Corriere della Sera. Per informazioni: Ufficio Stampa, Tel. 049 8757589, Cell. 333 5891688, e-mail: press@italypost.it. Segui la diretta streaming