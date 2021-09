Michaela Zanardi entra in Audioutdoor, affiancata da Carlo Pogliani

Michaela Zanardi, un passato che si è sviluppato nell’ambito delle ricerche da Nielsen a Kinetic e con una lunga esperienza nel campo dell’out of home, è da oggi 1 settembre al lavoro in Audioutdoor, la società di Upa, Una e delle principali società di outdoor (Clear Channel, IGPDecaux e Ipas) che si occupa di rilevare le audience della pubblicità su poster, arredo urbano, metropolitane, dinamica e aeroporti in Italia.

Ad affiancarla Carlo Pogliani, anche lui con un passato nel settore.

Michaela Zanardi, con una conoscenza approfondita del mercato e una visione orientata all’innovazione ed alla progettazione, rafforzerà l’area dellericerca e sviluppo coordinando i nuovi progetti promossi dal Comitato Tecnico.

Audioutdoor ha in questi ultimi anni innovato le ricerche sull’out of home portandole a livello internazionale come esempio di evoluzione al passo con le tecnologie, rendendole disponibili per il mercato pubblicitario a livello giornaliero permettendo così valutazioni in pre e post grazie all’uso di sistemi integrati sofisticati.

Audioutdoor è stata anche l’artefice di due importanti campagne di comunicazione “Pubblicità per la Città” sul posizionamento del mezzo anche come strumento di sostegno alla mobilità del Paese e all’economia del sistema con significativi risultati misurati sul suo gradimento e sulla sua

efficacia.

Nei prossimi mesi – conclude la nota Audioutdoor – altri importanti progetti saranno ultimati e resi disponibili sul

mercato pubblicitario.