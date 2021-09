Al via il Forum Ambrosetti, focus sulle sfide internazionali e sulla ripresa post-Covid

Primo coffee break della 47° edizione del Forum The European House – Ambrosetti organizzato a Villa d’Este, a Cernobbio che ha per tema ‘Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive’.

Il gotha di economia, finanza e politica, si ritrova in riva al lago di Como per discutere sulle sfide globali del futuro. La quarantasettesima edizione del tradizionale appuntamento di fine estate a Cernobbio sarà, così come avvenuto l’anno scorso a causa della pandemia, in parte fisica e in parte digitale ed avra’ il cuore pulsante nella sede storica di Villa d’este in collegamento con numerosi hub in Italia, in Europa e nel resto del Mondo.

I lavori si aprono con il messaggio del Presidente russo Vladimir Putin.

Numerosi i temi che saranno affrontati nel corso della giornata, dal futuro dell’Afghanistan al percorso della Libia verso la stabilità e la prosperità. Ed infine sarà analizzato il quadro economico post Covid-19.

Domani atteso il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e gli interventi di una nutrita presenza di ministri, esponenti politici e rappresentanti istituzionali di altri Paesi.