Fabien Magalon, chief publisher sales officer di Ogury

Ogury, azienda creatrice del Personified Advertising, annuncia oggi la nomina di Fabien Magalon in qualità di Chief Publisher Sales Officer. Con questo incarico, il manager sarà responsabile della definizione della strategia di offerta globale, guidando il team internazionale dedicato agli editori e influenzando lo sviluppo dei prodotti dedicati a questo target.

“Siamo molto felici della nomina di Fabien in un momento in cui stiamo ampliando la portata del nostro business verso gli editori premium, nelle soluzioni in-app e su siti mobile. Ogury sta assistendo a un periodo di grande interesse per le sue soluzioni dedicate a tutti quei publisher che sono alla ricerca di un partner in grado di offrire qualità e ricavi pubblicitari incrementali”, commenta Thomas Pasquet, CEO di Ogury. “La sua esperienza professionale con gli editori online aggiungerà ulteriore valore all’azienda”, prosegue.

Nel corso della sua carriera, Fabien ha occupato diversi incarichi di rilievo presso alcune delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, tra cui posizioni a livello EMEA presso Microsoft e Facebook. Il manager ha anche lanciato la sede francese dell’azienda adtech The Rubicon Project, di cui ha guidato lo sviluppo nel mercato editoriale dal 2010 al 2012. In seguito, è stato amministratore delegato di uno dei primi marketplace di programmatic ADV in Francia, La Place Media, fino al 2015.

Fabien si è detto entusiasta della soluzione Personified Advertising di Ogury, che garantisce precisione, sostenibilità e tutela della privacy. Il manager entra a far parte del team con l’obiettivo di sostenere il continuo sviluppo dell’azienda, che nel primo semestre del 2021 ha registrato una crescita dei ricavi di circa il 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“Sono onorato di avere l’opportunità di entrare in una realtà all’avanguardia come Ogury, guidata da professionisti di grande talento”, afferma. “Viviamo un momento interessante per il settore che sta sperimentando un cambiamento epocale dettato dalla necessità del rispetto della privacy. Ogury è stata costruita proprio partendo proprio da questa necessità. Il nostro posizionamento è decisivo nella mia missione di costruire delle solide partnership con i principali editori a livello globale”.

Ogury

Ogury, azienda creatrice del Personified Advertising, ha dato vita a una rivoluzionaria tecnologia progettata e ottimizzata per campagne su dispositivi mobile che garantisce precisione, sostenibilità e tutela della privacy. I brand che lavorano con noi possono contare su annunci coinvolgenti e altamente visibili capaci di raggiungere target molto specifici. Grazie alle nostre soluzioni, gli editori godono dei vantaggi di un’esperienza rispettosa della user experience, come ricavi incrementali e la partnership con marche premium. Fondata nel 2014, Ogury è una multinazionale che conta oltre 350 dipendenti, tra cui 100 ingegneri altamente specializzati in 11 Paesi del mondo.