Radio Italia è Radio Ufficiale de “IL FESTIVAL DELLO SPORT – 4° Edizione”, l’evento organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing. Il tema della quarta edizione sarà “L’ATTIMO VINCENTE”. La manifestazione ritorna a Trento dal 7 al 10 ottobre, quattro giorni dedicati ai protagonisti e ai grandi temi dello sport. Un grande festival che accoglierà campioni e atleti di tutte le discipline sportive e che vivrà grazie a tantissimi incontri e ai camp nelle piazze della città. Ci sarà inoltre la possibilità per tutti gli appassionati di seguire gli incontri in live streaming su il festivaldellosport.it e su gazzetta.it.

La musica di Radio Italia sarà la colonna sonora dell’evento che vivrà nel palinsesto radiofonico, sul sito radioitalia.it con una sezione dedicata e sui profili social ufficiali dell’emittente su Facebook, Twitter e Instagram.

Radio Italia è stata la prima radio commerciale a sostenere il binomio musica e sport come veicolo di valori positivi e aggreganti. Legata da anni all’eccellenza sportiva italiana e internazionale, promuove e sostiene i grandi appuntamenti di sport e gli eventi più significativi. Radio Italia solomusicaitaliana, nata nel 1982, è nella top five delle radio più ascoltate in Italia. Sicuro punto di riferimento per la promozione e il sostegno della musica italiana, di cui è ambasciatrice in tutto il mondo, insieme a Radio Italia Tv, al sito radioitalia.it e all’etichetta discografica Solomusicaitaliana, è raggiungibile in tutto il mondo attraverso lo streaming e le applicazioni gratuite iRadioItalia per iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows Phone e Windows10. Radio Italia è anche su Alexa, i dispositivi della famiglia Amazon Echo con una skill, powered by D-Share. Leader in Italia tra le radio su Facebook, è raggiungibile anche su Instagram, Tik Tok e Twitter.