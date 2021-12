Moles, sui vaccini fondamentale sensibilizzare gli indecisi

Sui vaccini è necessario, anzi fondamentale continuare a sensibilizzare gli indecisi. È ciò che sottolinea Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria, in un’intervista in tv, a “Start” di SkyTg24.

In particolare, ha detto che “la campagna di vaccinazione è in pieno svolgimento, e noi dobbiamo continuare in questa fase a sensibilizzare sempre di più coloro che non si sono ancora vaccinati per timore o per incertezza”.

Non solo: “Dobbiamo cercare di far capire loro che bisogna affidarsi esclusivamente alla scienza”, ha aggiunto Moles. “È indispensabile continuare a sensibilizzare gli indecisi”.