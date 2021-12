Carlo Bartoli è il nuovo presidente dell’Ordine dei giornalisti. E’ stato eletto dal Consiglio alla seconda votazione con 34 voti.

Il presidente uscente Carlo Verna ha ottenuto 22 voti. Nessuna scheda bianca.

Bartoli è stato presidente di Odg Toscana per 11 anni ed era stato eletto consigliere nazionale alle ultime elezioni. Oggi la nomina a presidente nazionale da parte del Direttivo.

Insegna Comunicazione Giornalistica e Giornalismo Digitale all’Università di Pisa. Come giornalista ha lavorato a Paese Sera, Nazione e Tirreno. Ha poi gestito l’esperimento digital first per il Gruppo Espresso nelle redazioni di Prato, Montecatini e Pistoia. Dal 2001 al 2006 è stato presidente dell’Associazione Stampa Toscana.