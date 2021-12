Cresce il libro nel 2021: +25% per le vendite. Aie: spesi 1,3 miliardi

La ricerca Aie racconta la situazione del libro in Italia. Dati positivi, dice il presidente Levi, che non devono far dimenticari le difficoltà strutturali nel Paese

Il settore dei libri si appresta a chiudere il 2021 con una serie di segnali positivi. Lo certifica l’indagine dell’ufficio studi Aie su dati NielsenIQ, presentata in un’anteprima a Più libri più liberi, la Fiera nazionale della Piccola e Media Editoria, alla Nuvola di Roma dal 4 all’8 dicembre.

Nei primi 11 mesi del 2021, infatti, è stato venduto il 25% di libri in più rispetto al 2020. E la fine del’anno si stima in crescita, tra il 16,3% e il 12,6%, per l’editoria di varia, vale a dire romanzi saggi e fumetti venduti nelle librerie e nella grande distribuzione, rispetto al 2020, e senza considerare il Natale che è un periodo d’oro.

Il mercato

Secondo i dati, nel periodo 4 gennaio-11 novembre 2021 le vendite a prezzo di copertina sono state pari a 1.356 milioni di euro, in crescita del 22% rispetto al 2020 e del 15% rispetto al 2019. A copie, si tratta di 92 milioni di libri, in crescita del 25%, vale a dire 1/4 in più rispetto al 2020, e del 17% rispetto al 2019. E scende il prezzo di copertina dei libri venduti, pari a 14,67 euro, in calo del 2,4% rispetto al 2020 e dell’1,7% rispetto al 2019.

Basate sull’andamento fino ad oggi e sul confronto con il 2019 e il 2020, le stime prevedono che l’anno si concluderà con vendite a prezzo di copertina tra 1.656 milioni di euro e 1.710 milioni, esclusi e-book ed audiolibri.

Leiv, presidente Aie: non dimenticare le difficoltà

Secondo il presidente di Aie Ricardo Franco Levi i dati testimoniano la vivacità del settore, “sostenuta dagli investimenti degli editori e supportata nel corso degli ultimi due anni da lungimiranti politiche di intervento pubblico”.

“La congiuntura però non deve farci dimenticare le difficoltà strutturali del nostro Paese che permangono, come i bassi indici di lettura, e nuove difficili contingenze, come la crescita del prezzo della carta”.

I canali di vendita: librerie al primo posto

Le librerie si confermano primo canale per la vendita di libri anche se continua a registrarsi il boom dell’online. Cresce la produzione di titoli di carta e diminuisce quella degli ebook.

Secondo le rielaborazioni di Aie, le librerie online si attestano sugli stessi livelli del 2020 (43,5%) e in netta crescita rispetto al 30% del 2019. Le librerie fisiche hanno il 51,5% del mercato, la grande distribuzione (Gdo) il 5%.

La crescita del mercato nel 2021, quindi, è il frutto dei forti aumenti di vendite nelle librerie on-line, dai 329 milioni del 2019 ai 506 del 2020, per poi arrivare ai 590 di quest’anno e del recupero delle librerie fisiche che, dopo i 711 milioni di vendite del 2019 erano scese a 601 nel 2020 e adesso risalgono a 698. In lieve flessione la Gdo a 68 milioni di euro.

Risale la produzione

Dopo il rallentamento del 2020, torna a salire il numero di novità pubblicate a stampa: sono 68.057, in crescita del 10%, rispetto al 2020 e in calo dell’1% rispetto al 2019. In flessione dell’11% rispetto al 2020 e del 2% rispetto al 2019 le novità pubblicate in e-book, 40.866.

Dati, generi e titoli più venduti

I dati dei primi undici mesi confermano che la crescita del mercato è omogenea su tutti i generi, con alcuni picchi come per i libri su giochi e tempo libero, con vendite aumentate del 235%, il fumetto che registra un boom del +188% e l’attualità politica al + 56%.

I top 10 dei primi 11 mesi del 2021 sono: Stefania Auci, ‘L’inverno dei Leoni’ (Nord); Valerie Perrin, ‘Cambiare l’acqua ai fiori,’ (E/O), Madeline Miller, ‘La canzone di Achille’ (Marsilio): Alessandro Sallusti e Luca Palamara, ‘Il sistema’ (Rizzoli); Valerie Perrin, ‘Tre’ (E/O); Gianrico Carofiglio, ‘La disciplina di Penelope’ (Mondadori); Lyon, ‘Le storie del quartiere’ (Magazzini Salani); Toshikazu Kawaguchi, ‘Finché il caffè è caldo’ (Garzanti); Antonio Manzini, ‘Vecchie conoscenze’ (Sellerio) e Stefania Auci, ‘I Leoni di Sicilia’ (Nord).

Nella top 10 Aie troviamo due scrittrici, la Auci e la Perrin, in classifica con due titoli. I primi 50 titoli pesano sul totale del venduto il 5,4% a valore e il 5% a copie, a conferma di un mercato sempre più ricco e diversificato e dove il catalogo ha un’importanza centrale. Le vendite del catalogo crescono infatti del 25% rispetto al 2019 fino a 944 milioni, le novità del 16% a 412 milioni.