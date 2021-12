La Scuola di Limes si racconta in streaming dal Maxxi di Roma

Appuntamento con una diretta su Youtube alle 10 di domenica 5 dicembre (e in replica su Repubblica.it il giorno successivo). La Scuola di Limes ha scelto il Maxxi di Roma per presentarsi con un open day in streaming.

Cos’è la Scuola di Limes

Archiviato il primo anno di corsi, la “non-accademia di geopolitica e di governo” – come si autodefinisce – , riapre le iscrizioni per il 2022. Nata sotto la direzione di Lucio Caracciolo, già fondatore e direttore dell’omonima rivista, la Scuola è aperta a giovani laureati ma anche a dirigenti pubblici o privati interessati all’attualità del mondo che li circonda.

Il percorso

Il corso si svolgerà in 20 settimane, da aprile a luglio 2022 e da settembre a dicembre 2022, ed è composto da lezioni di analisti di Limes, dirigenti e professionisti del mondo economico-finanziario e di Stato. Con l’obiettivo di “formare decisori che sappiano orientarsi secondo l’interesse nazionale, in qualsiasi situazione ed entro qualsiasi istituzione, struttura o azienda proiettata nel mondo”.

Al termine del percorso, per i più meritevoli ci sarà la possibilità di svolgere stage nelle aziende partner.

Le candidature sono aperte fino al 14 febbraio 2022.