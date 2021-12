Enel, Eni, Terna al top tra le aziende percepite come sostenibili sul web

Indagine di Reputation Science: SG Percepito Index sulle 200 aziende percepite come più sostenibili sul web

In tema di sostenibilità, secondo Reputation Science, società di analisi e gestione della reputazione, al top tra le aziende percepite sul web come sostenibili ci sono Enel, Eni e Terna.

In particolare, secondo gli ultimi dati raccolti, a ottobre Enel si conferma al vertice di “ESG Perception Index”, l’indice che misura la percezione di sostenibilità delle aziende. Mentre il podio è completato dalle altre due già citate aziende del settore Energy, Eni (89.21) e Terna (69.67).

La classifica sulle prime 200 società percepite come più sostenibili sul web

L’Osservatorio di Reputation Science prende in esame le maggiori aziende sul mercato italiano (capitalizzate a Piazza Affari, classifica Mediobanca, classifica Interbrand) per produrre una classifica delle prime 200 società percepite come più sostenibili sul web. Il modello di analisi valuta la prossimità del brand ai 17 pillar della sostenibilità definiti dall’ONU e produce per ciascuna un indicatore (da 0 a 100) basato su parametri quali-quantitativi e strutturali: oltre al volume dei contenuti che riportano l’associazione tra il brand e la sostenibilità, sullo score pesa anche l’impatto reputazionale di questi contenuti sul brand, l’associazione dell’identità del brand alla sostenibilità sui motori di ricerca e quanto l’azienda racconti la sostenibilità attraverso i suoi canali proprietari (es. sito web, profili social).

Il nuovo ESG Perception Index è aggiornato a ottobre 2021. Il risultato è espressione della percezione generata nell’ultimo semestre e di quella storica, questo perché in rete i contenuti permangono e il passato influenza la percezione attuale. La base dati totale analizzata è di 2,2 milioni di contenuti online.

Il cluster Energy

Le tre posizioni del podio sono occupate da protagonisti del cluster Energy. Al vertice delle 200 aziende percepite come più sostenibili sul web troviamo Enel con uno score di 94.49 su 100. La società guidata da Francesco Starace, tra luglio e ottobre 2021, si è confermata tra i leader mondiali per sostenibilità negli indici ESG di FTSE4Good ed Euronext, ha collocato con successo il Sustainability-Linked Bond da 3,25 miliardi di euro, ha raggiunto il traguardo del 50% di debito green superando il target fissato per il 2023 e ha rinnovato il proprio impegno per la transizione energetica in Italia tramite Enel Green Power, EnelX e numerose partenership siglate.

Eni, che a luglio è diventata la prima grande azienda energetica ad aggiornare lo statuto sociale in Società Benefit, conferma il suo secondo posto in classifica con il punteggio di 89.21. Tra le tematiche più rilevanti dell’ultimo semestre, l’avvio della produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione, la presentazione del terzo rapporto “Eni for human rights”, gli accordi stretti con Agenzia Energie Rinnovabili e Saipem per accelerare la transizione energetica, la presentazione della nuova World Energy Review e il sostegno ai giovani imprenditori con il progetto Passione e innovazione a confronto.

Terzo gradino del podio per Terna, che sale di due posizioni (69.67). Scelta come Italy’s Best Employer 2022, la società ha partecipato alla United Nations Global Compact CFO Taskforce ed è stata inserita nello Stoxx Global ESG Leaders per l’undicesimo anno consecutivo, oltre ad aver lanciato progetti di riforestazione e aver inaugurato piani di rafforzamento della sicurezza e della resilienza della rete elettrica italiana.

Cassa Depositi e Prestiti (62.19), nell’aggiornamento di ottobre di ESG Perception Index, è al quarto posto tra le aziende percepite come più sostenibili sul web, prima del settore Finance a comparire in classifica: ha lanciato con successo il nuovo Social Bond, ha rinnovato la partnership con FEI per l’accesso al mercato delle innovazioni ad alto contenuto tecnologico e ha sottoscritto un’obbligazione di Intesa Sanpaolo da 1 miliardo di euro per supportare le piccole e medie imprese.

Sale di una posizione A2A (62.15), premiata con il primo posto agli ESG Reporting Awards 2021. Nel periodo in esame, l’azienda ha annunciato nuovi investimenti da 16 milioni per la transizione energetica, presentato il terzo bilancio di sostenibilità territoriale del Piemonte, ha sottoscritto linee di credito legate alla sostenibilità e siglato un accordo con Confcommercio Lombardia su sostenibilità e green.

Sesto posto per il colosso dell’Automotive Stellantis (62.14), che ha dichiarato che entro il 2030 produrrà il 70% di auto elettriche. Un tema sul quale l’azienda investirà 30 miliardi entro il 2025: lo hanno annunciato John Elkann e Bono Vox, scelto come ambassador di questa svolta sostenibile.

Sale di due posizioni Intesa Sanpaolo, settima a ottobre con 61.87 punti. Prima banca italiana a ottenere la certificazione Geeis-Diversity e prima banca in Europa per diversità e inclusione secondo l’indice Refinitiv, Intesa Sanpaolo si è piazzata ai vertici della classifica di Institutional Investor, ha annunciato lo stop ai finanziamenti al carbone e sostenuto il progetto di inclusione femminile Fabbricatrici di sogni.

Acea, la multiutility che a giugno ha annunciato che la sua energia sarà basata su commodity 100% green, è ottava (61.30), anche grazie agli eventi dedicati all’ambiente come la Acea Run Rome The Marathone e la Acea Green Cup e ai finanziamenti ottenuti dall’Unione europea per i suoi progetti di economia circolare.

Balzo in avanti di cinque posizioni per Snam (61.08), che con Msc e Fincantieri sta studiando come realizzare la prima nave da crociera a idrogeno e ha stretto numerose partnership per lo sviluppo e la diffusione dell’idrogeno verde.

Ha acquisito Energia Etica e rafforzato la propria posizione nel mercato retail Edison, che a ottobre ottiene il decimo posto in classifica (60.67). La società ha firmato con Iveco un memorandum of understanding per accelerare lo sviluppo della mobilità sostenibile e ampliato il proprio impegno nel settore fotovoltaico.

TIM, che da ottobre fornisce nuova assistenza con la lingua dei segni e la cui Noovle è diventata Società Benefit, è la prima azienda del settore Media & Telco a comparire in classifica: a ottobre è undicesima con il punteggio di 56.76. Sale di 10 posizioni Webuild (55.54), che con Progetto Italia taglierà 21 milioni di tonnellate di CO2 all’anno e che entro il 2023 investirà 30 milioni di euro per innovazione e digitalizzazione sostenibile. Il cluster Industry compare al tredicesimo posto con Pirelli (55.24), confermata nel Global Compact LEAD delle Nazioni Unite e impegnata nella mobilità sostenibile. Cresce Ferrovie dello Stato (54.50), che a ottobre guadagna due posizioni in classifica. Nel periodo in esame, il suo Amministratore Delegato Luigi Ferraris ha dichiarato che la società è pronta a investire 31 miliardi in mobilità integrata e digitale, ponendo al centro i bisogni delle persone e del territorio. Si è classificata al primo posto nell’Integrated Governance Index 2021 e si è confermata tra le migliori utility nelle valutazioni ESG di S&P Global Ratings Hera (53.82), che nell’aggiornamento di ottobre è quindicesima. Dietro di lei un altro protagonista del settore Energy: grazie alla collocazione del terzo green bond da 500 milioni di euro e all’ampliamento del suo portafoglio sostenibile, Erg ottiene 53.81 punti. Dal 2030 produrrà solo auto elettriche: la casa automobilistica Mercedes-Benz (53.80) sale di tre posizioni e guadagna il diciassettesimo posto tra le aziende percepite come più sostenibili sul web. Nel suo Bilancio di sostenibilità, con i finanziamenti e le partnership siglate, SACE conferma l’obiettivo di costruire un modello di sviluppo sostenibile ed inclusivo e ottiene 53.07 punti. Entra in top20 Unicredit (52.78): nel periodo in esame, spicca l’emissione del primo Senior Preferred Green Bond da 1 miliardo, i progetti per sostenere le Pmi e lo sviluppo sostenibile e Save4Women, progetto di educazione finanziaria al femminile. Si conferma tra le 20 aziende italiane percepite come più sostenibili sul web Poste Italiane (50.61), che con la partecipazione al Green Postal Day e numerose attività rafforza il proprio impegno per l’ambiente.

I cluster presi in esame, nel dettaglio delle aziende sostenibili sul web

Automotive

Si conferma uno dei protagonisti della transizione energetica – impegnato in particolare nell’elettrificazione dei nuovi modelli – il settore Automotive, con una media di 44.25 punti, ben superiore alla media generale di 33.28 punti. A guidare il settore Stellantis (62.14), che nel periodo in esame ha annunciato la sua svolta green con investimenti da 30 miliardi. Sale di tre posizioni in classifica generale e si conferma nella top20 delle aziende percepite come più sostenibili sul web Mercedes-Benz (53.80), che dal 2030, secondo quanto annunciato, produrrà solo auto elettriche. Si ferma a un passo dai migliori 20 Bmw (50.04): nell’aggiornamento di luglio-ottobre 2021 è terza nel settore Automotive e ventunesima in classifica generale con un balzo positivo di 5 posizioni. È quarta Toyota (49.87), che ha firmato con Snam un accordo per accelerare sulla mobilità sostenibile. Stabile Renault (47.13), in calo Volkswagen (44.39) e Peugeot (44.11). Sale di 29 posizioni Audi, che ha focalizzato le attenzioni del proprio ciclo produttivo su energia pulita e riciclo, ottava con 43.72 punti. Ha presentato la Mustang elettrica Ford (43.62), chiude la top10 Ferrari (42.33): la casa di Maranello ha ottenuto le tre stelle del FiaEnvironmentalAccreditationProgramme. Le altre cinque posizioni del cluster Automotive sono occupate da: Hyundai (40.13); Porsche (40.09); Piaggio (40.07); Automobili Lamborghini (37.65); Land Rover (24.70).

Building

Si compone di cinque aziende il settore Building: la sua media, nell’aggiornamento di luglio-ottobre dell’ESG Perception Index, è 38.98 punti. Confermate le posizioni del podio. Al primo posto, si trova ancora Webuild (55.54), capace, grazie a un salto positivo di 10 posizioni, di entrare anche tra le 20 aziende percepite come più sostenibili sul web. L’ex Salini-Impregilo con Progetto Italia taglierà 21 milioni di tonnellate di CO2 all’anno e entro il 2023 investirà 30 milioni di euro per innovazione e digitalizzazione sostenibile. Saipem (49.05) è seconda: come spiegato dall’Ad Francesco Caio, l’azienda ha inaugurato una svolta sostenibile incentrata su tecnologie all’avanguardia e innovazione, con un occhio di riguardo alla lotta al cambiamento climatico. Terzo posto per Ansaldo (35.00), che ha aderito all’iniziativa dell’Unione Europea “Digital Volunteers Program”, davanti a Impresa Pizzarotti (27.75) e Atlantia (27.56).

Consulting & Services

Nove le aziende del cluster Consulting & Services, che insieme ottengono una performance leggermente superiore alla media: 35.31 punti contro i 33.28 della media generale. Al primo posto si conferma PwC, che con 49.48 punti ottiene anche la ventiquattresima posizione in classifica generale: la società di consulenza ha inaugurato un piano di cinque anni dedicato alla sostenibilità, che prevede investimenti per 12 miliardi di dollari, fra reclutamento di nuovi professionisti, training, tecnologie e deal. La segue Accenture (45.41), che ha stretto una partnership con Free2Move eSolutions con l’obiettivo di guidare la transizione verso la mobilità sostenibile. Ha annunciato investimenti per 1,5 miliardi di dollari per la consulenza alla transizione green delle imprese e conquistato il terzo gradino del podio KPMG (45.09). Sale di 9 posizioni Deloitte (41.30), mentre EY è quinta con 35.41 punti. Chiudono il settore dedicato alla consulenza Engineering (29.59), BCG (28.68), Capgemini (26.31) e, più staccata, McKinsey (16.50).

Energy

È il cluster con la media più alta (52.46), piazzando ben nove aziende tra le prime 20 con la migliore reputazione di sostenibilità online. Anche nel periodo luglio-ottobre 2021 il settore Energy si conferma al vertice della classifica ESG Perception Index. Enel, con uno score di 94.49, è al primo posto tra le aziende percepite come più sostenibili sul web. Tra luglio e ottobre 2021, l’azienda si è confermata negli indici ESG di FTSE4Good ed Euronext, ha collocato con successo il Sustainability-Linked Bond da 3,25 miliardi di euro, ha raggiunto il traguardo del 50% di debito green superando il target fissato per il 2023 e ha rinnovato il proprio impegno per la transizione energetica in Italia tramite Enel Green Power, Enel X e numerose partnership siglate. Eni a luglio è diventata la prima grande azienda energetica ad aggiornare lo statuto sociale in Società Benefit, confermando il secondo posto in classifica con il punteggio di 89.21. L’azienda guidata da Claudio Descalzi ha avviato la produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione, ha presentato il terzo rapporto “Eni for human rights” e ha stretto accordi stretti con Agenzia Energie Rinnovabili e Saipem per accelerare la transizione energetica. Sale sul podio Terna (69.67), nominata Italy’s Best Employer 2022 e protagonista della United Nations Global Compact CFO Taskforce. Sale di una posizione in classifica generale A2A (62.15), azienda premiata per il miglior report di sostenibilità nella categoria “Energy&Utilities” e che ha raggiunto il primo posto della classifica “ESG Reporting Awards 2021” di ESG Investing Global Markets Media Ltd. Acea, che ha rinnovato il proprio impegno nei confronti dell’economia circolare, è quinta (61.30) davanti a Snam (61.08), focalizzata sulla Green Week e sulla finanza sostenibile, ed Edison (60.67). Ottavo posto per Hera (53.82), che ha rafforzato l’integrazione tra strategie finanziarie e attenzione alla sostenibilità. Erg (53.81) è nona, chiude la top10 delle aziende energetiche percepite come più sostenibili sul web Maire Tecnimont (49.26), che ha presentato il proprio piano per reindustrializzare il Paese puntando su chimica verde, economia circolare e transizione energetica.

Fashion & Beauty

Performance sotto la media per il settore Fashion & Beauty: le aziende del cluster hanno totalizzato 26.09 punti di media contro i 33.28 della classifica generale e non compaiono tra i primi 50 brand percepiti come più sostenibili. Nelle prime posizioni spicca Armani (43.13), con il fondatore Giorgio Armani spesso in prima linea per rimarcare l’attenzione della casa di moda nei confronti della sostenibilità ambientale. In particolare, l’azienda ha annunciato di voler dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e ridurre del 42% l’inquinamento derivante dall’acquisto di beni e dal trasporto e distribuzione. La segue, non distante, Luxottica (41.43), mentre la maison di Brunello Cucinelli è terza (40.07): nel periodo in esame, lo stilista ha partecipato a un evento del G20 sul tema della collaborazione pubblico-privata nell’ambito della transizione ecologica e annunciato la nascita della Biblioteca Universale nel borgo di Solomeo. Sale di dodici posizioni nel ranking Gucci (39.16) che ha rinnovato la collaborazione con Intesa Sanpaolo a favore delle eccellenze italiane, mettendo al centro la transizione della filiera produttiva verso pratiche sostenibili e inclusive. Quinto posto per L’Oréal (38.14), davanti a Nike (36.62), che fa segnare una leggera ascesa anche grazie alla scelta di creare “le scarpe ad alte prestazioni più sostenibili dell’azienda fino ad oggi”, e Benetton Group (34.30). Chiudono la top10 del settore moda Versace (33.52), Dolce & Gabbana (33.21) e Prada (31.22).

Finance

Ben 5 aziende tra le prime 20 percepite come più sostenibili sul web e una media di settore superiore a quella generale (36.16). A novembre il cluster Finance si conferma uno dei protagonisti del mondo ESG online. Cassa Depositi e Presiti (62.19) ottiene la prima posizione nel mondo finanziario e la quarta in classifica generale, con il presidente Gorno Tempini che ha ricordato “la necessità di gettare le fondamenta di una crescita più equilibrata, equa e sostenibile” e grazie agli investimenti nel settore. Cdp ha infatti lanciato con successo il nuovo Social Bond, ha rinnovato la partnership con FEI per l’accesso al mercato delle innovazioni ad alto contenuto tecnologico e ha sottoscritto un’obbligazione di Intesa Sanpaolo da 1 miliardo di euro per supportare le piccole e medie imprese. La stessa Intesa Sanpaolo che tra luglio e ottobre ottiene 61.87 punti e sale di due posizioni nel ranking. L’istituto è stata la prima banca italiana a ottenere la certificazione Geeis-Diversity e la prima in Europa per diversità e inclusione secondo l’indice Refinitiv, oltre ad aver annunciato lo stop ai finanziamenti al carbone e sostenuto il progetto di inclusione femminile “Fabbricatrici di sogni”. Terzo gradino del podio di settore per Sace (53.07), che ha confermato l’obiettivo di costruire un modello di sviluppo sostenibile ed inclusivo. Salto di quattro posizioni in avanti per Unicredit (52.78), che nel periodo in esame ha emesso il primo Senior Preferred Green Bond da 1 miliardo e lanciato i progetti per sostenere le Pmi e lo sviluppo sostenibile. Si conferma in top20 Poste Italiane (50.61), quinta nel cluster Finance davanti a Banca Generali (47.96) e Crédit Agricole Italia (45.38), che grazie alla sinergia con Visa ha lanciato le carte di pagamento digital ed eco-friendly. Performance positiva per Bper Banca (43.76), che guadagna quattro posizioni, e per Generali Assicurazioni (43.63), più diciassette a ottobre e premiata alla sesta edizione del Welfare Index Pmi. Chiude la top10 Mediobanca (41.15).

Food

Tra le aziende del settore Food percepite come più sostenibili sul web, Ferrero ottiene il primo posto. L’azienda di Alba fa registrare una crescita di 19 posizioni in classifica generale e ottiene 46.62 punti anche grazie all’attenzione ai lavoratori e alla volontà dichiarata di ridurre le emissioni del 43% per ogni tonnellata di prodotto realizzato e inseguire un drastico taglio della carbon footprint entro il 2030. Medaglia d’argento per Barilla (46.02): secondo l’ultimo rapporto di sostenibilità, negli ultimi 10 anni il gruppo Barilla ha riformulato 476 prodotti migliorandone il profilo nutrizionale e ridotto le emissioni di anidride carbonica equivalente e il consumo idrico per tonnellata di prodotto finito. Lavazza (42.18), che sale di sette posizioni nell’ESG Perception Index, è terza e nel periodo in esame ha stretto un accordo con il Politecnico di Torino per studiare una revisione in chiave sostenibile del prodotto, del packaging e dell’esperienza del consumo del caffè. Nel complesso, le aziende del settore Food ottengono una media di 24.10 punti, inferiore di nove punti rispetto a quella generale. Ottengono una performance superiore alla media del cluster Granlatte Granarolo (39.67), Nestlé (36.24) e Campari (35.60), che occupano rispettivamente dalla quarta alla sesta posizione. Chiudono le prime dieci posizioni del cluster dedicato al mondo Food Coca Cola (24.00), Cameo (19.30), Cremonini (19.00) e Bauli (15.20).

GDO & Retail

La media del cluster GDO & Retail (33.70) si conferma in linea con la media generale (33.28), anche se nessuno dei brand riesce ad entrare tra le prime 50 posizioni dell’ESG Perception Index. Tra le aziende del settore percepite come più sostenibili sul web, al primo posto troviamo Ikea, che con i suoi 42.85 punti ottiene la posizione numero 52 in classifica generale. Il colosso svedese ha annunciato che inizierà a vendere anche energia rinnovabile. Medaglia d’argento per Coop Italia (42.21), che nel periodo in esame ha organizzato numerose iniziative legate alla difesa dell’ambiente e, in un’ottica di sostenibilità sociale, ha sposato la causa Il ciclo non è un lusso per abbattere l’iva sugli assorbenti. È terza Lidl (41.89), che ha ampliato la gamma di “prodotti clima neutrali”. Conad è quarta (41.46) davanti a McDonald’s (37.94) ed Esselunga (36.15), che nell’ultimo bilancio di sostenibilità ha confermato gli investimenti in sostenibilità ambientale e sociale per far fronte alle sfide legate all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla crisi climatica. Eataly è settima (35.84), cresce Amazon (33.45) anche grazie al nuovo Right Now Climate Fund e ai nuovi progetti legati all’economia circolare. Chiudono la top10 Autogrill (30.31) e, più staccata, P&G (14.56). Amadori è undicesima con 14.10 punti.

Industry

Performance altalenante per il settore Industry, uno dei più popolati del paniere ESG Perception Index. Nonostante riesca a piazzare due aziende tra le prime trenta percepite come più sostenibili sul web, la sua media di settore è inferiore rispetto a quella generale (27.47 contro 33.28 delle 200 aziende). Al primo posto Pirelli (55.24), confermata nel Global Compact LEAD delle Nazioni Unite e impegnata nella mobilità sostenibile. Le altre due posizioni del podio sono occupate da Fincantieri (49.63) e Huawei (46.27). Nel periodo di analisi (luglio-ottobre 2021), la prima ha siglato una partnership con Enel per sviluppare la filiera dell’idrogeno verde per il trasporto marittimo e portuale, mentre la seconda ha annunciato l’obiettivo di ridurre del 45% le emissioni di gas serra prodotte, realizzando reti 5G sostenibili. Aggiornamento positivo per Siemens (45.16), che ha ribadito l’impegno verso una crescita ad alto valore per tutti e che a ottobre sale di tre posizioni in classifica generale. In calo Apple (42.53), mentre Samsung (40.84) cresce di dodici posizioni anche grazie alla presentazione di Galaxy for the Planet, la piattaforma dedicata alla sostenibilità per il suo Mobile Communications Business. Brembo è settima con 38.40 punti davanti ad ABB (38.24) e Lego (36.13), attenta alla parità di genere anche con l’annuncio di “giocattoli unisex”. Chiude la top10 Tenaris (35.91).

Media & Telco

Ottengono una media di 31.31 punti le aziende del settore Media & Telco, che fa registrare ampi divari al suo interno. A guidare la classifica del cluster c’è Tim con 56.76 punti, unica a comparire nella top20 delle aziende percepite come più sostenibili sul web. Da ottobre, la società fornisce nuova assistenza con la lingua dei segni e la sua Noovle è diventata Società Benefit, confermando l’attenzione dell’azienda ai temi ESG. Al secondo posto un altro colosso dell’intrattenimento: Sky (47.22), media partner della Youth4Climate e della Pre-Cop26, fa un balzo in avanti di diciannove posizioni in classifica generale. Terzo gradino del podio per Open Fiber (43.68), che nel primo report di sostenibilità ha messo nero su bianco una strategia di sostenibilità basata sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, sull’efficientamento dell’energia e l’utilizzo di essa solo da fonti rinnovabili, sul capitale umano e sulla crescita delle persone. È quarta Fastweb (41.53), che ha avviato un processo di compensazione delle emissioni residue ed è diventata Net Zero Carbon per tutte le sostanze dirette e per quelle legate all’erogazione dei servizi ai clienti. Quinto posto nel settore per Mediaset (32.14) davanti a Netflix (31.46) e Rai (27.89). Più lontane Gedi (23.66), Dazn (16.62) e Cairo Communication (14.97). Disney è undicesima con 8.43 punti.

Pharma

Si conferma sotto le aspettative il settore Pharma: nell’aggiornamento di ottobre, le aziende del cluster farmaceutico registrano una media di 22.76 punti, molto lontane dal punteggio medio ottenuto dalle 200 aziende in classifica (33.28). A spiccare, in questo contesto, è Chiesi: i suoi 39.12 punti, ottenuti anche grazie a WeAct, l’evento con il quale l’azienda si è mobilitata per un futuro sostenibile, le valgono il primo posto nel settore. La seguono due aziende in crescita: Angelini (29.02), che ha presentato il primo bilancio di sostenibilità, e Sanofi (25.62). Quarto posto per Roche (24.24), che con un bando mira a sostenere le Associazioni di Pazienti, mentre Bracco è quinta (22.09). Quasi appaiate Menarini (20.14) e AbbVie (20.05), chiudono la top10 del settore Pharma Recordati (19.42), Janssen (19.15) e Novartis (15.96). Glaxo-Gsk entra in posizione undici (15.55).

Transport

Come si stanno muovendo le aziende del settore trasporti in tema di sostenibilità? Secondo l’Osservatorio ESG Perception Index, la media del cluster è di 38.38 punti, superiore a quella generale. Un dato che nasce anche dalla performance di Ferrovie dello Stato Italiane (54.50), unica azienda del settore a comparire tra le prime 20 aziende percepite come più sostenibili online. Nel periodo in esame, il suo Amministratore Delegato Luigi Ferraris ha dichiarato che la società è pronta a investire 31 miliardi in mobilità integrata e digitale, ponendo al centro i bisogni delle persone e del territorio. Anas, attenta alla sicurezza stradale, è seconda con il punteggio di 45.46, mentre al terzo gradino del podio c’è Trenitalia (43.71). Quarta piazza per Enav (41.30), più staccata Italo NTV (6.93).

University

Quali sono le università italiane percepite come più sostenibili sul web? Nell’aggiornamento di ottobre del ranking ESG Perception Index, il cluster University ottiene una media di 36.82 punti, superiore alla media fatta registrare dalla totalità delle 200 aziende in analisi. Al vertice della classifica del cluster si conferma l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (47.08), che nel periodo in esame si è mobilitata per dare una mano alle 81 studentesse dell’ateneo romano bloccate a Kabul e ha dato vita alla prima Accademia di Arti Culinarie Green e Sostenibile in Italia. Sale di tre posizioni in classifica generale l’Università di Bologna, seconda a ottobre con il punteggio di 42.22 e che ha firmato un accordo con l’Ausl Romagna per formazione, ricerca e sostenibilità, davanti all’Università degli Studi di Torino (41.17). Quarto posto per l’Università Luiss Guido Carli (40.02), seguita dall’Università degli Studi di Milano (39.05) e dall’Università degli Studi di Firenze (35.99). Chiudono il settore: l’Università Cattolica del Sacro Cuore (35.37), che guadagna 14 posizioni in classifica generale anche grazie al nuovo corso di alta formazione per enti religiosi su finanza etica e gestione sostenibile dei patrimoni; l’Università degli Studi di Padova (34.87); l’Università di Pisa (32.37); l’Università commerciale Luigi Bocconi (30.74); e l’Università degli Studi di Bari (26.09).

Metodologia

ESG Perception Index è l'indicatore che misura la percezione di sostenibilità delle aziende.