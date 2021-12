Malagò: Pechino 2022, tifiamo per diritti tv a Rai. Milano-Cortina corsa contro tempo

Non solo Pechino 2022, ma anche Parigi 2024: il presidente del Coni Giovanni Malagò durante la conferenza stampa di presentazione del programma culturale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 ha detto che “il mondo dello sport e del Cio fanno molto il tifo affinché la Rai ne acquisisca i diritti tv“.

Aggiungendo, come riporta LaPresse, che “sarebbe una cosa non certo bella (un mancato accordo, ndr), in considerazione del passaggio di consegne della bandiera per Milano-Cortina 2026. Ci auguriamo che la trattativa vada a buon fine”.

Milano-Cortina, Franceschini: Grande opportunità per turismo culturale

“Nessuno è in grado di offrire quello che possiamo offrire noi. All’Italia viene riconosciuto un ruolo di leadership nel settore culturale. Firmeremo un protocollo che lavora sull’integrazione dei territori, sarà una grande opportunità per il turismo culturale”. Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini durante la conferenza stampa di presentazione del programma culturale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. “Offrirà un’occasione in più per scoprire l’Italia, il turismo che funziona oggi è un turismo esperienzale, il turista cerca una esperienza autentica, di conoscere e approfondire – ha aggiunto – Da questo punto di vista l’Italia può offrire molto”.

Malagò: agenzia partita in ritardo, ora corsa contro tempo

“La costituzione dell’Agenzia è partita circa 19 mesi dopo rispetto alla data in cui noi abbiamo vinto. Non è un problema finanziario, è semplicemente un problema di mettere a terra i progetti. Sono felice che siamo finiti nel corridoio del Pnrr, ma è un corsa contro il tempo, io ho il dovere di dirlo”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò durante la conferenza stampa di presentazione del programma culturale dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

E il ministro della Cultura Franceschini ha sottolineato: “Ricordo il dibattito prima dell’Expo 2015, quando c’era la tesi che non ce l’avremmo fatta e ce l’abbiamo fatta bene sia a rispettare i tempi che l’evento. Quindi sono sicuro che sarà così anche questa volta. Dobbiamo impegnarci tutti”. (ANSA).

Novari: inno dei Giochi verrà scelto a Sanremo

L’inno dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina verrà scelto a Sanremo. Lo ha annunciato l’ad della Fondazione Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma culturale dei Giochi del 2026. Per l’occasione verrà organizzata una gara tra i conservatori italiani e le bande di paese. I due brani migliori verranno selezionati e presentati a Sanremo, dove verranno valutati da tutto il pubblico. La direzione artistica dell’inno è stata affidata al maestro Peppe Vessicchio.

Milano-Cortina, firmato protocollo d’intesa

La Fondazione Milano Cortina 2026, ospite della Regione Veneto presso il Palazzo Grandi Stazioni di Venezia, ha siglato questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione del Programma Culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, il Protocollo di Intesa con il Ministero della Cultura. Un documento che si pone l’obiettivo di promuovere, attraverso la cultura e la creatività, i valori dello sport, dell’Olimpismo e del Paralimpismo.

Il Programma Culturale comprende una serie di iniziative che abbracciano la musica, il teatro, il cinema, la moda, il design, le realtà museali e una serie di proposte dai territori che riceveranno il patrocinio della Fondazione. Tra le varie attivazioni anche quella dedicata ai Musei per le Olimpiadi e Paralimpiadi: durante i Giochi infatti, il Ministero della Cultura promuoverà e favorirà l’accesso a itinerari e percorsi culturali individuati nei territori protagonisti nel 2026.