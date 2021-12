Rai a Milano: incotro del Cda con Fontana e Sala su progetto Portello

Non solo il Cda. Questa mattina i vertici Rai con i membri del board di Viale Mazzini hanno incontrato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella sede milanese di corso Sempione. Tra i temi affrontati anche quello della razionalizzazione della presenza Rai a Milano e del progetto per la nuova sede al ‘Portello’.

Importanza strategica della Rai per Milano

“E’ stato un incontro molto proficuo che ha confermato l’importanza strategica della Rai per Milano e la Lombardia”, si legge in una nota congiunta di regione e Comune.

Sul progetto Portello, spiega ancora la nota, “sarà esaminato all’interno del Piano Industriale Rai, in attuale elaborazione e con una presentazione prevista per la primavera del 2022. Da entrambe le parti è stato espresso l’auspicio che si possa arrivare a una positiva conclusione nei tempi prestabiliti”.