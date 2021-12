Draghi: governo sosterrà economia se rallenta, su Tim priorità occupazione e infrastrutture

“Il governo è pronto a sostenere l’economia italiana in caso di rallentamento”. L’assicurazione giunge dal presidente del Consiglio, Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di fine anno. “Il Pnrr è centrale per questa strategia. Oggi tutti i 51 obiettivi concordati con la Commissione Ue sono stati raggiunti – ha aggiunto il premier – e in questo momento è in discussione alla Commissione Ue la firma di quello che si chiama accordo operativo e che è il passo successivo che apre il periodo di uno-due mesi di interlocuzione con la Commissione, prima di accordare la tranche dei prestiti previsti”.

“L’aumento della credibilità del Paese, in questo periodo, può essere effettivamente un moltiplicatore psicologico dell’azione di governo e dello stesso Pnrr – ha proseguito Draghi -. E’ qualcosa che moltiplica la nostra capacità di successo e al tempo stesso crea responsabilità, perchè occorre dimostrare che la fiducia che hanno avuto gli altri Paesi UE, dando all’Italia questi fondi, è stata ben riposta”.

Draghi: Su Tim valuteremo a fine negoziati ma priorità governo è tutela occupazione, infrastrutture e tecnologia

“Ci sono 3 cose che il governo deve tutelare nell’assetto di Tim: l’occupazione, le infrastrutture e la tecnologia. Dobbiamo vedere cosa sta succedendo, ma la configurazione societaria che verrà creata, o a cui si perverrà attraverso gli azionisti attuali o del governo, dovrà permettere il raggiungimento di questi tre obiettivi. Oggi il governo non è in condizioni di dire ‘voglio fare così’ oppure ‘no’, non c’è una strada predeterminata”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di fine anno, parlando di Tim.

“C’è un’Opa che sarà annunciata e di cui non si capiscono le caratteristiche, ci sono negoziati tra Cdp, Vivendi e altri azionisti, ci sono nuove idee ogni settimana, ma il punto fisso dell’azione di governo è la difesa di questi aspetti” ha precisato il premier.