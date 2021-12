Federica Pellegrini testimonial della campagna vaccinale veneta

“Oggi con 5.000 contagiati abbiamo una incidenza 3,63. Siamo i primi in Italia a fare i tamponi. È una situazione importante che non ci fa dormire sonni tranquilli ma la situazione ci dice che i vaccini stanno funzionando”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia durante la conferenza stampa di fine anno.

“Attualmente abbiamo occupate il 16% delle terapie intensive, se arriviamo al 20% passiamo in arancione. Verosimilmente in una settimana passiamo al 20%”, pronostica Zaia che si dice “preoccupato per i miei operatori ormai stremati” e aggiunge: “E’ ignobile che si continui a dire che si tratta di una influenza e che si può curare a casa”.

Durante l’incontro il presidente annuncia: “Abbiamo deciso di scendere in campo con una campagna istituzionale di sensibilizzazione. Federica Pellegrini ha subito accettato di partecipare”, dalle 13.30 di oggi, “lo spot andrà sui social”.