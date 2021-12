Primaonline in collaborazione con Sensemakers pubblica la classifica di novembre dei 5 personaggi più performanti per piattaforma social

Il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, nel mese di novembre, sorpassa Andrea Scanzi e si aggiudica la prima posizione del ranking di Facebook della Top 5 Social Key People con 4,9 milioni di interazioni. Scanzi si posiziona secondo per interazioni e Video Views.

Anche Benedetta Rossi è sul podio, la food blogger registra 3,1 milioni di interazioni e 42 milioni di visualizzazioni video. Un ulteriore volto nuovo rispetto allo scorso mese è quello di Diego Fusaro, che raggiunge 2,1 milioni di interazioni conquistando la quinta posizione.

Il ranking di Instagram non vede grosse novità rispetto al mese precedente, se non il sorpasso degli Autogoal su Paola Turani, che scivola in quinta posizione.

Su Twitter invece, ci sono tre new entry rispetto a ottobre: in seconda posizione Fabrizio Biasin, in terza Diego Fusaro, e in quinta Gianluca Di Marzio.

Anche YouTube vede volti nuovi all’interno del ranking. In cima alla vetta rimane stabile Ettore Canu, lo youtuber di Sassari, mentre in terza posizione troviamo Salvo e Giorgia. Salvatore Roccaro, avolese trapiantato in Toscana e la figlia Giorgia, sono creators su Tik Tok dove spopolano con i loro video, ma sono molto popolari anche su YouTube.

Anche in quinta posizione una new entry: si tratta di MammaGiulia e FigliaChiara, mamme e figlia, anche loro creators, attraverso una serie di vlog condividono le loro avventure su Youtube e Tik Tok.

I Best Performing Post per piattaforma

Su Facebook due posizioni su cinque sono occupate da Benedetta Rossi. Stranamente i post più performanti della food influencer non sono ricette, ma contenuti legati alla sua vita privata: in prima posizione una foto per festeggiare i suoi 49 anni, in terza sempre una foto, ma con il marito Marco, in occasione del loro anniversario di matrimonio.

In terza posizione un post di Filippo Rossi, che ricorda Robin Williams e il suo impegno sociale nei confronti dei senzatetto. La quarta e la quinta se le aggiudica invece Gianni Morandi. Anche il cantante celebra il suo anniversario con la moglie Anna, condividendo una foto del giorno del suo matrimonio.



Nel ranking dei Best Performing Post di Instagram Chiara Ferragni viene spodestata dalla band del momento: i Måneskin. La band romana conquista la prima e la seconda posizione del ranking rispettivamente con una foto che li ritrae alla ‘Gucci Love Parade’ insieme a Miley Cyrus; e una che li riprende mentre suonano durante il concerto dei Rolling Stones.

Chiara Ferragni slitta in terza e quarta posizione, mentre in quinta troviamo un post di Valentino Rossi durante l’ultima gara del campione al circuito Ricardo Tormo di Valencia.



Su Twitter quattro delle cinque posizioni del ranking sono occupate dai Måneskin, l’unica eccezione è la terza posizione di ZeroCalcare che condivide delle vignette per chiarire che da quando è uscita la serie la sua vita non è poi così invivibile come i giornali raccontano.



All’interno della classifica di YouTube la medaglia d’oro se la aggiudicano Salvo e Giorgia con una challenge sul puzzle waoo. Tre delle cinque posizioni sono occupate dai Me contro Te, mentre in quinta posizione un video dei The Jackal in partnership con Sky, descrive, in chiave sarcastica, gli effetti dell’ultima stagione di Gomorra sulla gente.

Paid Partnership

Il video dei The Jackal lo ritroviamo in prima posizione nel ranking delle Paid Partnership su Facebook. Vanno segnalate, inoltre, due new entry in terza e quinta posizione: Federica Nargi in parthership con Goldenpoint; Macciocapatonda che sponsorizza i suoi “Podcast Micidiali” realizzati per Audible (la società di Amazon che vende audiolibri, programmi radio, televisivi, riviste e quotidiani in formato audio digitale).

La classifica di Instagram vede in vetta al ranking Chiara Ferragni in partnership con Amazon Prime Video che sponsorizza la nuova serie tv che vede protagonista la ‘Royal family italiana’, fruibile in streaming dal 9 dicembre. L’unica new entry di questo ranking rispetto al mese precedente è Paola Turani, in partnership con Falconeri.