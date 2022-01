Prima Comunicazione è in edicola da oggi a Milano, e da lunedì a Roma, con il Grande Libro della Sostenibilità e Comunicazione. Mensile e speciale sono disponibili da subito in edizione digitale. A Roma e resto d’Italia arriverà in edicola all’inizio della prossima settimana.





Copertina: Trento al Sole

Gli eventi per gli editori sono diventati un settore fondamentale per i loro bilanci. Il Sole24 Ore, un exploit di un centinaio di eventi all’anno, ha deciso di giocare la carta del Festival dell’Economia di Trento. Come lo raccontano il direttore Fabio Tamburini e il manager multitask Federico Silvestri, scelti come partner dal presidente della Provincia Autonoma, Maurizio Fugatti, leghista doc, che ha voluto il cambio di gestione del Festival.

Giornalisti in lotta per il Trentino

A un anno dalla chiusura del quotidiano Trentino, per far ripristinare il limite del 50% alle concentrazioni dei quotidiani, e arginare il potere del gruppo Athesia, i giornalisti si sollevano e promettono: “La partita non è chiusa”.

Rai, mettiti all’opera

Monica Guerritore – attrice di spettacoli, film, serie – suggerisce che cosa potrebbe fare la televisione pubblica per il teatro, per non “atrofizzare il pubblico” sempre con le stesse repliche di fiction.

E spiega che “il buon giornalismo dovrebbe essere come il teatro: dei testi noi rappresentiamo la nostra versione scenica. Così, il giornalista dovrebbe fare con la notizia: dare la sua versione in modo personale, libero da influenze esterne. Tenendo la barra dritta”.

Monica Guerritore (Foto ANSA/FABIO FRUSTACI)

Di tutti i Generi

La riorganizzazione della Rai ai blocchi di partenza. Ecco come sono strutturati e su chi possono contare i 10 nuovi Generi che copriranno i palinsesti. E gli interrogativi cui dovrà rispondere l’ad Carlo Fuortes.

Obiettivo ‘‘doction’‚ se il documentario sposa la fiction

Alla direzione di Rai Documentario arriva Fabrizio Zappi e cambiano le prospettive del genere. Che punterà sempre di più sullo storytelling a episodi.

L’accademia dei talenti

“Investire sulla formazione diventa un’attività sostanziale anche per i produttori. Gli autori del futuro non lavoreranno solo per la tv, le case di produzione, gli editori; ma anche direttamente per le aziende e tanti altri soggetti chiamati ad avere una presenza diretta sul mercato dei contenuti”. L’ad Fabrizio Ievolella racconta perché Banijay ha lanciato con l’università Cattolica Unscripted Academy, rivolta ai professionisti dell’audiovisivo di domani.

Creator ai fornelli

Missione: “Aiutare gli italiani a cucinare”. Andrea Santagata, dg di Mondadori Media, spiega come GialloZafferano ha scelto i nuovi creator, che su TikTok, Instagram e YouTube ingolosiscono il target più giovane con le loro videoricette.

I vincitori della prima edizione del Gz Creator Award: davanti, da sinistra, Cooker Girl, Diletta Secco, Luisa Orizio; dietro, da sinistra, Rafael Nistor, Khalid El Mahi, Alessandro Negrini, chef del ristorante Voce Aimo e Nadia, Andrea Santagata, direttore generale di Mondadori Media, Daniele Rossi.

Una Mole di film e serie

“Una Film Valley impegnata 365 giorni l’anno”. L’obiettivo di Paolo Manera, è alto. Grazie anche al “boom produttivo” che sta vivendo la Film Commission Torino Piemonte di cui è direttore. E che espande progetti dal Lago Maggiore all’Oceano Indiano.

Banchi di Noovle

“Oggi se non distribuisci bene i tuoi contenuti tramite il web perdi mercato. E se non utilizzi le tecnologie per diminuire i costi perdi efficienza. Noi vorremmo lavorare con i media per portarli a fare concorrenza alle grandi piattaforme”. Carlo d’Asaro Biondo parla delle strategie di Noovle, la cloud company di TIM.

Carlo D’Asaro Biondo

Total audio Rai

Il direttore di Radio Rai Roberto Sergio punta alla “leadership nella produzione e nella distribuzione di contenuti originali di total audio”. E lo fa con la piattaforma RaiPlay Sound: “Un luogo unico per soddisfare tutte le esigenze di ascolto.

E poi…

La voglia di editoria e di calcio di Danilo Iervolino, ex patron di Pegaso.

Ad Agcom fervono i lavori: Rai, Dazn…

Come comunica la Camera dei deputati.

Il mercato pubblicitario alle prese con Omicron: dopo una buona annata, incertezze sul 2022.

Movimenti audiovideo: la Garbo produzioni nelle mani di Maite Carpio Bulgari, Apple Tv+ su Sky Q, una Carta etica per la parità di genere.

