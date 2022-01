Thom Walker, direttore creativo per il make up Givenchy Parfums

Givenchy Parfums, il 19 gennaio 20220, ha annunciato la scelta di Thom Walker come direttore creativo make up.

La sua nomina ha risvolti anche nella comunicazione. Walker infatti non si occupa solo dello sviluppo delle nuove linee make up del brand, ma anche della direzione creativa per le campagne pubblicitarie, diventando la spokesperson del make up Givenchy.

Nato nel Nord dell’Inghilterra, Walker ha iniziato la sua carriera di make-up artist a Parigi. Ha collaborato con diverse marche internazionali della moda e del beauty pur perseguendo una carriera da freelance.

Ha firmato il make up di molti editorial per diversi magazine quali i-D, AnOther, W Magazine e Dazed and Confused, e le edizioni italiana, inglese e cinese di Vogue.

Ha lavorato con i grandi nomi della fotografia mondiale – come Paolo Roversi, Sølve Sundsbø, Rafael Pavarotti, Jack Davison, Richard Burbridge e Nick Knight – e con numerose attrici e cantanti, tra cui Emma Watson, Claire Foy, Mia Goth, FKA Twigs e Rosalía.