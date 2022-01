Florian Huettl, head of sales and marketing di Opel/Vauxhall

Dal primo marzo 2022, Florian Huettl ricopre la carica di head of sales and marketing di Opel/Vauxhall, al posto di Stephen Norman.

Huettl negli ultimi 20 anni ha fatto esperienze internazionali nel Regno Unito, in Francia, Svizzera e in Russia, ricoprendo posizioni dirigenziali in Stellantis e nel Gruppo Renault.

Laureato in International Business Management presso la Fachhochschule der Wirtschaft di Bergisch-Gladbach in

Germania, da febbraio 2021 ha guidato la divisione sales and marketingdi Opel/Vauxhall per la regione Enlarged Europe. Prima dell’incarico in Opel, è stato ad di Vauxhall Motors per tre anni.



Entrato in Groupe PSA nel maggio 2014 come chief marketing officer, Huettl nel 2016 è diventato chief sales and

marketing officer. In precedenza ha detenuto numerose posizioni a livello dirigenziale in diverse case automobilistiche, tra cui Renault, Fiat e Volkswagen, con una particolare attenzione per le vendite e il marketing.

Contestualmente la casa automobilistica ha annunciato che Tobias Gubitz riporta direttamente a Uwe Hochgeschurtz, ceo di Opel, come head of product & pricing di Opel/Vauxhall.

Gubitz è entrato in Opel da Henkel come director international brand strategy & marketing communications nel 2014 e dirige il product & pricing dal marzo 2020. Ha un Master in Comunicazione, Politica e Psicologia.