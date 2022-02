TOP SQUADRE DI CALCIO SOCIAL. Juve in vetta con l’effetto Vlahovic

Effetto Calciomercato: gli acquisti di Vlahovic e Zakaria riportano la Juventus in testa dopo il sorpasso dell’Inter a dicembre. Milan al top nella graduatoria dei paid post

Il calciomercato ha regalato a gennaio alla Juve gli arrivi di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. E questo è bastato a ringalluzzire i tifosi della Zebra, che sono tornati a interagire sui social con un’intensità notevole. Da leader. Capovolgendo una graduatoria – quella realizzata da Sensemakers per Primaonline.it – che per la prima volta, a dicembre del 2021, aveva registrato lo storico sorpasso dell’Internazionale di Milano sulla Juventus di Torino.

Il goleador proveniente da Firenze ed il centrocampista comprato dal ‎Borussia Monchengladbach hanno funzionato da propellente. Benzina per la squadra e per l’allenatore, Massimiliano Allegri. Ma anche per i sogni dei tifosi. Fino al 2021 depressi dai risultati conseguiti negli ultimi mesi, immalinconiti. Sfiduciati sul nuovo corso, iniziato in estate quando alla fine della prima finestra di mercato aveva fatto i bagagli per Manchester il fenomeno Cristiano Ronaldo. Oltretutto tremendamente trainante anche sul terreno dei social.



La Juve si è rilanciata in un contesto in cui l’Inter – comunque in vetta con vantaggio ampio nella graduatoria della Serie A – non ha portato a casa colpi importanti. Si sono vestiti di nerazzurro Felipe Caiceido proveniente dal Genoa e Robin Gosens acquistato dall’Atalanta (ma entrambi non sono per adesso pronti a giocare). Mentre è stato ceduto alla Sampdoria Stefano Sensi.

Ed il Milan, nonostante l’infortunio di Simon Kjaer, alla fine ha deciso di spostare a giugno tutti gli investimenti strategici sulla rosa (è arrivata soltanto la promessa Marko Lazetic). Ma anche i rossoneri, nella classifica del campionato, hanno viaggiato-compreso il periodo delle quattro settimane di avvio del 2022 – con molti punti di vantaggio sulla Juventus.

La classifica di Sensemakers relativa a gennaio, il mese che ospita per tradizione la seconda topica fase aperta agli acquisti e alla cessione dei calciatori, pare quindi ‘reagire’, più che alle prestazioni delle squadre sul campo, a quanto avvenuto in tema di scambi.

Per la Juve ha pagato, inoltre, anche un certo effetto sorpresa. Gli acquisti dei due nuovi giocatori, ma anche le cessioni al Tottenham di Rodrigo Bentancur e Dejan Kususewsky, sono arrivati in un contesto in cui le dichiarazioni all’insegna della sobrietà e del rispetto degli equilibri del bilancio societario del ceo Maurizio Arrivabene, avevano convinto i tifosi del club presieduto da Andrea Agnelli che non ci sarebbero state grandi novità.

Juve in raddoppio per le prestazioni social

Ma vediamo i numeri portati a casa dalle squadre sul podio. A dicembre la Juve era stata seconda a quota 19,7 milioni di interazioni, raggiungendo uno dei livelli più bassi da quando esiste la classifica di Primaonline.it. A gennaio invece il club con tre stelle ha raddoppiato le prestazioni social, issandosi a quota 40,6 milioni interazioni, con 44 milioni di videoviews (erano 46,7 milioni a dicembre).

Mortificata la concorrenza. L’Inter, che è passata al secondo posto a quota 22,1 milioni di interazioni e 12,2 milioni di video views, ha comunque migliorato le prestazioni del mese precedente (20,4 milioni di interazioni e 11,9 milioni di video views). Ma questo è servito solo a rendere più ampio il vantaggio sui cugini milanisti, rimasti sostanzialmente stabili a quota13,8 milioni di interazioni e 6,4 milioni di video views.

Fuori dal podio

Napoli e Roma completano la top five di gennaio con risultati in progresso. Ma il risultato più interessante, dietro ai primi, è quello conseguito dalla Fiorentina. Vedova di Vlahovic, la Viola si è consolata con gli acquisti di Arthur Cabral e del “pistolero” Krzysztof Piatek, neo-acquisti della squadra del presidente contestato, Rocco Commisso.



Da registrare inoltre come l’Atalanta, all’ottavo posto dopo una campagna acquisti che ha portato a Bergamo Valentin Mihaila e Jeremie Boga, abbia superato in graduatoria la Lazio, rimasta pressoché a secco nel mercato di riparazione. E’ risalito in decima posizione il Cagliari, che ha messo le basi per una salvezza meno angosciante di quella della passata stagione. Mentre è entrata in coda alla top quindici, nonostante abbia poche possibilità di salvarsi, la Salernitana dal nuovo presidente Danilo Iervolino. I campani hanno preso il mago del mercato Walter Sabatini come direttore sportivo, che ha rivoluzionato. La Salernitana ha raggiunto quota 369mila interazioni, sopravanzata da Venezia (undicesimo), Torino, Genoa e Sampdoria.

Best performing post, tra calciomercato e Supercoppa

Arrivi e celebrazioni dei propri campioni nella top tre dei post dei tre club principali. Nella graduatoria dei top post (tutti su Instgram i migliori), in casa Juve tre superano quota 800 mila accogliendo Dusan Vlahovic nell’estesa community bianconera.

L’Inter, invece, saluta l’arrivo di Robin Gosens dall’Atalanta. Ma soprattutto rende tutti gli onori del caso ad Alexis Sanchez, decisivo per la vittoria nerazzurra della Supercoppa per due a uno contro la Juve.

In casa rossonera, gli onori di casa ed il benvenuto a Milanello sono per il giovane Marko Lazetic. Mentre il ricordo riguarda l’anniversario della scomparsa del grande tifoso rossonero Kobe Bryant. Infine, per il Milan, ad essere celebrato è ancora una volta il talento di Theo Hernandez, decisivo contro il Venezia.

Best paid partnership post. Il Milan celebra i suoi cannonieri. Inter e Juve gli eroi di SuperCoppa

A gennaio in questa graduatoria ‘commerciale’ domina ancora il Milan, che riesce su questo fronte ad avere la meglio sulla Roma per quello che riguarda Facebook e sulla Juve per quello che riguarda Instagram.

Il ranking delle Paid Partnership su Facebook vede in vetta i rossoneri che, con a riposo il mitico Ibra, trovano la quadra tecnica ed il successo con il trio di attaccanti composto da Olivier Giroud, Junior Messias e Rafa Leao.

In evidenza si mette la Roma che scala la classifica e passa dalla quarta alla seconda posizione, grazie alla vittoria contro il Cagliari determinata dal gol del nuovo acquisto Sergio Oliveira. Sul podio anche un trio nerazzurro, composto da Lautaro Martinez, Milan Skriniar e Nicolò Barella.

Il ranking di Instagram vede sempre in vetta i rossoneri con lo stesso trio dei frombolieri al comando su Facebook. La Juve, nonostante la sconfitta in Supercoppa, celebra il suo campione, Paulo Dybala, mentre l’Inter anche su Instagram ha in primo piano Barella, Skriniar e Martinez. Da registrare anche il top post della Fiorentina. Al quinto posto, in partnership con EA Sports Fifa, c’è il centravanti uscente, passato alla Juventus, ancora in maglia viola a raccogliere un premio.

Da sottolineare come, per diversi team, i post sponsorizzati più performanti nel mese di gennaio vedano coinvolte le medesime partnership del mese di dicembre. Come ad esempio il Milan con Skrill, la Roma con Hyundai, la Juventus con eFootball e l’Atalanta con Plus500.