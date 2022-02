Sport e sponsor reagiscono all’aggressione russa in Ucraina

Il mondo dello sport e degli sponsor sta reagendo come può all’aggressione russa che l’Ucraina sta subendo. Qui di seguito riportiamo le principali reazioni raccolte in queste drammatiche ore.

Infantino (Uefa): spareggi del Mondiali in Russia? vedremo. Ma Polonia, Svezia e Repubblica Ceca chiedono di ‘ricollocare’ gli incontri

Il presidente della Fifa Gianni Infantino è “molto preoccupato” per la “situazione tragica e preoccupante” che si sta creando dopo l’avvio da parte della Russia dell’intervento militare in Ucraina. Infantino non si è però sbilanciato sulle prossime partite che dovrebbero essere giocate in territorio russo. “Sono rimasto scioccato da ciò che ho visto, sono preoccupato – le parole di Infantino riprese da Ansa – per questa situazione. La Fifa condanna l’uso della forza da parte della Russia, la violenza non è mai una soluzione. Chiediamo a tutte le parti in causa di riportare la pace attraverso un dialogo costruttivo”. Ma cosa succederà ora per gli spareggi mondiali che la Russia dovrebbe giocare in casa il 24 marzo contro la Polonia e , se vincerà il 29, contro Svezia o Repubblica Ceca? “La Fifa continuerà a monitorare la situazione – la risposta di Infantino -. Gli sviluppi in relazione alle partite degli spareggi delle qualificazioni mondiali saranno comunicati a tempo debito”.

Proprio ieri le federazioni calcio dei tre paesi che dovrebbero recarsi in Russia a fine marzo,Polonia, Svezia e Repubblica Ceca, con una nota congiunta hanno chiesto di ‘ricollocare’ questi incontri.

Uefa sposta la finale di Champions da San Pietroburgo a Parigi

La finale di Champions League del 28 maggio non si disputerà a Sa Pietroburgo. La Uefa ha deciso di spostarla a Parigi allo Stade de France, alla luce dell’invasione Russia in Ucraina. Già nei giorni scorsi era stata ventilata l’ipotesi di un trasferimento, e le prime ipotesi davano in pole lo stadio di Wembley a Londra. Immediata la replica russa, con il Cremlino che ha definito una “vergogna” la decisione. “San Pietroburgo avrebbe potuto offrire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento dell’evento”, ha detto Dmitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin.



Nessuna decisione però in merito alla sponsorizzazione di Gazprom, società statale russa del gas che da anni sponsorizza le competizioni continentali e che dovrebbe essere anche sponsor di Uefa 2024.

Formula 1 cancella il Gran Premio di Russia

“Giovedì sera la Formula 1, la Fia e le squadre hanno discusso della posizione del nostro sport e la conclusione, inclusa l’opinione di tutte le parti interessate, è che è impossibile tenere il Gran Premio di Russia nelle circostanze attuali”. Lo scrive la Formula1 sul suo sito, al termine di una mattinata passata ad esaminare la situazione. Il Gp di Sochi doveva tenersi il 25 settembre. “Il Campionato del mondo di Formula 1 Fia visita paesi di tutto il mondo con una visione positiva per unire le persone, unendo le nazioni. Osserviamo gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e speriamo in una soluzione rapida e pacifica alla situazione attuale”.

Lo Schalke 04 togliere il logo Gazprom dalle maglie

“A seguito dei recenti sviluppi internazionali, il club Schalke 04 ha deciso di togliere dalle proprie magliette il logo del main sponsor Gazprom. Verrà rimpiazzato dalla scritta ‘Schalke 04′”.

Il club di Gelsenkirchen ha comunicato la decisione di rimuovere lo sponsor dal fronte della divisa di gioco, a seguito dell’invasione russa in Ucraina. La scelta arriva anche dopo la decisione della ‘Bild’ di oscurare la scritta Gazprom nelle foto relative allo Schalke 04.

ℹ️ Following recent developments, FC Schalke 04 have decided to remove the logo of main sponsor GAZPROM from the club's shirts. It will be replaced by lettering reading ‘Schalke 04’ instead.#S04 pic.twitter.com/9kpJLRzTQ7 — FC Schalke 04 (@s04_en) February 24, 2022

Manchester United interrompe i rapporti con Aeroflot

Il Manchester United chiude i rapporti con Aeroflot. A causa della grave situazione in Ucraina, il club inglese ha deciso di chiudere l’accordo, in scadenza a giugno 2023, con la compagnia aerea russa. L’Aeroflot è stato per ben 9 anni uno dei principali partner del club, riuscendo a fruttare quasi 100 milioni di sterline. A riportare la notizia il quotidiano Daily Mail.

Haas senza sponsor ai test di Barcellona

Tra i team di F1, quello più esposto economicamente con la Russia è la Haas. La scuderia americana ha tra i main sponsor Uralkali, società chimica del’oligarca Dmitry Arkadievich Mazepin. Il figlio Nikita, che in molti definiscono pilota ‘benedetto’ da Putin, è anche uno dei due piloti della squadra.

Con una nota Haas ha fatto sapere che per il terzo giorno di test a Barcellona, correrà con la livrea bianca, senza il logo dello sponsor. Uralkali resta invece sulla tuta di Mazepin.

Non si sa cosa succederà in futuro, se il team perderà il suo sponsor e anche il pilota. “C’è questo rischio che non controlliamo noi”, le parole sibilline di Gunther Steiner, team principal.