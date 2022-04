La 17ma edizione del Festival dell’Economia a Trento ha già numeri record

Bastano le cifre elencate ieri pomeriggio alla presentazione all’auditorium del Mudec di Milano –9 premi Nobel, 10 ministri, 75 relatori del mondo accademico, 20 economisti internazionali, 26 esponenti delle istituzioni, 33 manager e imprenditori, più di 250 eventi – per raccontare la densità del programma della 17ma edizione del Festival dell’Economia, a Trento dal 2 al 5 giugno, organizzata dal Gruppo 24 Ore in partnership con Trentino Marketing, per conto della Provincia Autonoma di Trento, e con i contributi del Comune di Trento e dell’Università della città .

I rappresentanti di tutti gli organizzatori erano presenti a Milano per l’incontro con i giornalisti, molti arrivati da Trento con un pullman organizzato dall’ufficio comunicazione della Provincia.

I rappresentanti del Gruppo editoriale con il presidente Edoardo Garrone, il direttore del Sole Fabio Tamburini, anche a capo del Comitato scientifico di Festival, e Federico Silvestri, amministratore delegato di 24 Ore Eventi, hanno raccontato con entusiasmo i progetti per i quattro densissimi giorni del Festival giorni sul tema ‘Dopo la pandemia, tra ordine e disordine’. Un Festival con una formula profondamente rinnovata” tra “tradizione e innovazione”, come ha spiegato il presidente Garrone, sottolineando come “Nei prossimi anni cambierà il mondo e anche il modo di fare come l’imprenditore e al Festival di Trento sarà l’occasione per scoprirlo”.

“La tradizione è confermata, l’innovazione è garantita”, ha detto compiaciuto il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, artefice della partenership con il Sole, sottolineando come il nuovo Festival racconterà l’economia del territorio pur portando il Trentino sulla scena internazionale con ospiti di grande rilievo e la partnership con il Financial Times. Il sindaco di Trento, Franco Iasenelli ha parlato di “un rapporto di amore tra il Festival e la città che ha un centro storico fatto per queste iniziative, diventando un palcoscenico”. Mentre il rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian, ha affermato che “economia e altre discipline si intersecano e intrecciano ed è difficile distinguerle, noi facciamo quello che sappiamo fare, ovvero dare un contributo sul versante scientifico”.

Il direttore del Sole 24 Ore raccontando i dubbi iniziali all’interno del comitato scientifico sulla scelta del tema, ha spiegato come “La consapevolezza che l’ordine globale sia stato rimesso in discussione rende particolarmente d’attualità un evento come questo Festival”. “Un’occasione”, ha proseguito, “per riflettere sulla realtà che stiamo vivendo e per capire dove stiamo andando. A Trento si parlerà anche di economia circolare e dello spazio, di inclusione, pari opportunità e delle sfide che attendono l’Italia e l’Europa, compreso il Pnrr sulla cui attuazione il Sole ha avviato un osservatorio i cui risultati saranno presentati a al Festival”.

Sempre Tamburini, prima di illustrare il programma e anticipare le presenze (come da comunicato stampa che segue), ha ribadito che il Festival si terrà all’insegna della continuità, “con il punto di forza dell’accademia e la presenza di premi Nobel”, ma “ portando anche qualche cosa in più, con l‘occhio attento all’economia e alla politica industriale e all’economia del territorio”.

Delle iniziative per catturare l’interesse dei giovani e le famiglie vincendo la normale diffidenza per gli argomenti complessi”, ha parlato Silvestri, sottolineando che “il nuovo concept del Festival, prevede un ricco calendario anche con l’obiettivo di approfondire le dinamiche di sviluppo territoriale e le relazioni socio-economiche”.

Silvestri ha anticipato alcuni protagonisti del Fuori Festival 2022, tra i più innovativi della 17esima edizione del Festival “ con un palinsesto parallelo dinamico. Al centro i giovani, con l’obiettivo di ispirare il loro percorso verso il futuro attraverso nuovi linguaggi e nuove forme di comunicazione”.

Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, molto complimentato da Tamburini per la capacità nell’organizzare piazze, teatri e location messe a disposizione dalle istituzioni trentine, ha detto di aspettarsi una nutrita presenza di pubblico”. Giovanni Battaiola, presidente di Trentino Marketing ha sottolineato come il Festival punta ad essere anche un’occasione per promuovere il turismo, uno dei punti di forza dell’economia della Provincia Autonoma.

La cerimonia inaugurale del Festival il 2 giugno vedrà l’intervento del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, il primo esponente del mondo Cattolico con la C maiuscola nel programma del Festival. Poi toccherà al brillante Monsignor Nunzio Galantino, Presidente amministrazione del patrimonio della sede apostolica Città del Vaticano, a cui Papa Francesco ha affidato il compito di rimettere in ordine le finanze della Santa Sede, e a padre Enzo Fortunato francescano e ideatore del Manifesto di Assisi sottoscritto da molti imprenditori a sostegno della Pace e della sostenibilità.



La chiusura del Festival domenica 5 giugno sarà affidata al presidente Confindustria, Carlo Bonomi, e al generale John Allen, presidente di The Brookings Institution ed ex comandante delle Forze Nato e delle Forze militari Usa in Afghanistan, per discutere sul mondo dopo la crisi ucraina.