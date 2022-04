In Serie A è boom di sponsorizzazioni di broker online

Il calcio italiano è il mercato preferito a livello mondiale per i broker online: nel 2021 c’è stato un boom del 2.050% nelle sponsorizzazioni dei club di Serie A. È quanto emerge da uno studio di InvestinGoal.

Secondo la ricerca, ripresa da Adnkronos, dal 2008 ad oggi in tutto il mondo sono state siglate oltre 800 sponsorizzazioni a tema trading online nel mondo dello sport, di cui oltre la metà (510) è stata siglata con club e persone legate al calcio, ma il fenomeno è esploso dal 2014. Infatti, nei 6 anni che vanno dal 2008 al 2013 erano state siglate solo 10 partnership relative a trading e crypto. Poi il mondo del forex e delle opzioni binarie (oggi non più attive) ha iniziato a prendere piede in Europa e nel mondo. Se nel 2014 le partnership siglate sono state 9, nel 2021 ci sono stati 392 accordi a livello mondiale, ovvero un incremento del +4.250%.

In Italia, al contrario di altri Paesi, i broker online si sono quasi sempre concentrati esclusivamente sul mondo calcistico. Il primo sponsor di questo tipo nel nostro Paese è arrivato nel 2014, con la partnership tra la Juventus e 24option, ai tempi un noto broker di opzioni binarie. Altri sporadici sponsor sono arrivati tra il 2015 e il 2019, portando il totale degli accordi a 7 partnership. Nel 2020, oltre a ROInvesting con il Milan, è entrato nel mercato italiano anche Plus500 con l’Atalanta. Il reale boom è avvenuto però nel 2021, dove in un solo anno sono stati stretti ben 43 accordi con le società di calcio italiane, con un incremento del +2.050% rispetto all’anno precedente. Tra le aziende e i progetti che hanno siglato delle partnerships ci sono Brokers per il trading forex e CFD (FxOro, eToro, Capex.com); Exchange di criptovalute e token (Socios.com, Crypto.com, Bitmex, Bitget, Bitci); servizi che operano nel settore blockchain (Digitalbits, Sorare); veri e propri token (Floki, KibaInu). Tra gli accordi del 2021 non ci sono solamente dei club. Infatti, Crypto.com ha stretto una partnership pluriennale per apparire come sponsor ufficiale di Lega Serie A e Coppa Italia, mentre la FIGC ha lanciato il Fan Token della Nazionale Italiana di calcio all’interno della piattaforma di Socios.com.

“I profili dell’utente medio interessato allo sport betting e di quello interessato al trading finanziario online hanno molti elementi in comune. È su questa somiglianza che si basa questo nuovo trend che vede i broker per il trading online e le piattaforme crypto sponsorizzare le squadre di calcio in particolare”, spiega Filippo Ucchino, amministratore di InvestinGoal. “I numeri poi mostrano come l’Italia – sottolinea – sia un Paese su cui tutti questi brand puntano molto. Il fenomeno non interessa solo le singole squadre di calcio, ma la Lega Serie A in generale, che nel 2021 ha siglato una partnership pluriennale con Crypto.com”. A determinare la crescita del settore ha contribuito anche il Covid, dato che nel periodo della pandemia molte persone si sono avvicinate al trading online, attirando quindi sponsor relativi: tra il 2020 e il 2021 in Serie A sono state siglate 45 partnerships in totale, il numero più alto mai registrato fino ad ora nel calcio italiano.

Facendo un raffronto con gli altri Paesi, tra i principali campionati europei, la Serie A italiana è al terzo posto della classifica, avendo attirato nel corso degli anni 51 sponsorizzazioni a tema trading online. Solo l’Inghilterra con la Premier League e qualche squadra di Championship (la Serie B Inglese), hanno attirato più sponsorizzazioni (61). Poco sopra la Serie A c’è la Liga spagnola, con 53 sponsorizzazioni. La Bundesliga segue, invece, con 47 sponsorizzazioni, mentre al quinto posto si trova sorprendentemente la Süper Lig turca con 28 sponsorizzazioni. Se si considerano solamente le partnership attive, ad oggi la Serie A è la nazione al mondo con più partnership relative all’industria del trading online, con 45 sponsorizzazioni attive, a pari merito con la Liga. InvestinGoal è uno dei principali portali italiani e globali per la ricerca e comparazione di broker e piattaforme per il trading online. Fondato nel 2013 a Milano, InvestinGoal si occupa da sempre di aiutare trader e investitori a trovare i migliori broker e le migliori piattaforme per le loro esigenze.