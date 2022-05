Sabato, domenica e lunedì. La musica, le parole e le danze

Il grande appuntamento del Concertone del 1° maggio, di ritorno nella storica piazza. I balletti classici e la gara di breakdance. Un po’ di teatro e tanti film da Africa e America Latina

Ambra Angiolini

Il concertone della pace

Il tema dell’anno è ‘Al lavoro per la pace’. Condotto per il quinto anno da Ambra Angiolini, il concertone del 1° maggio torna a suonare nella classica piazza San Giovanni di Roma. Per chi non partecipa dal vivo, il pomeriggio sarà trasmesso in diretta dalle 15.30 su Rai3, Raio Radio2 e Rai Play. Obiettivo dei sindacati promotori, una giornata di confronto su diritti, lavoro, guerra e pace. Nell’elenco degli ospiti: Marco Mengoni, Carmen Consoli, La rappresentante di lista, Psicologi, Fabrizio Moro, Ornella Vanoni e tanti altri.

Sabato, preferirei di no

Si conclude il 30/4 la rassegna ‘Controventi’, per i vent’anni del Teatro della Cooperativa di Milano. In scena il ‘Bartleby‘ diretto da Renato Sarti e tratto dal libro del 1853 di Herman Melville. In scena Luca Radaelli, che ha anche tradotto il famoso testo, e Gabriele Vollaro

Violetta Keller e Michal Krcmar, ‘La bella addormentata’

C’era una volta la danza…

Sabato e domenica, al Teatro Arcimboldi di Milano, è di scena il balletto ucraino. Due le favole in cartellone: ‘La bella addormentata’ e ‘Coppelia’. I danzatori dell’Accademia ucraina di balletto di Milano sono affiancati in scena da alcuni giovani rifugiati ospiti dell’accademia. Inoltre, i rifugiati che volessero assistere come spettatori avranno accesso gratuito allo spettacolo.

Sabato ancora in ballo

A Villa Bombrini, nel quartiere Cornigliano di Genova, il 30/4 si svolge ‘Seven to Smoke – Breaking Battle e Cypher Jam’, gara di breakdance a iscrizione gratuita. La organizza un gruppo di under 35 assieme al Teatro Akropolis. L’iniziativa fa parte del progetto #FareCentroFuoriLuogo, che vuole mettere in relazione centro e periferie, contribuendo al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Un casting speciale

A Roma, a Cinecittà World, sabato e domenica si può partecipare alla selezione per partecipare ad ‘Arcadia’, nuovo programma tv prodotto da Time Multimedia e dedicato al mondo dei cosplayer. Due giorni di travestimenti con i personaggi più memorabili del cinema, dei fumetti, dei cartoon. Per iscriversi, bisogna spedire una foto in costume.

‘America non c’è’

Cose dell’altro mondo

Primi giorni del 31° Festival del cinema africano, d’Asia e America Latina, che si concluderà l’8/5. A Milano (e in streaming) uno sguardo su cinematografie meno frequentate dal pubblico. 10 i film in concorso (nella giuria anche Sonia Bergamasco), 11 i corti. E una sezione dedicata alle opere di autori italiani che affrontano la multiculturalità, come in ‘America non c’è’ (sabato), che ritrae giovani italo-africani della provincia lombarda. Sempre sabato, l’incontro ‘Africa Talks’, cui partecipa anche Rémy Ngamije, fondatore di ‘Doek!’ prima rivista letteraria panafricana online,

Serena Scappucci

La maestra torna sul podio

Dopo aver debuttato alla direzione di un’opera scaligera qualche mese fa con ‘I Capuleti e i Montecchi’, Serena Scappucci torna sul podio della Filarmonica della Scala per la stagione sinfonica del teatro. Lunedì (in replica il 5 e il 9/5) dirige Schubert, Mozart e Mendelssohn. Dal lunedì seguente ritroveremo poi la direttrice d’orchestra in televisione, su Rai3, nel programma di Corrado Augias ‘La gioia della musica’.