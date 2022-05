Rai Pubblicità con sei sponsor a Eurovision Song Contest

Tutto è pronto per la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest, l’evento musicale internazionale in programma a Torino dal 10 al 14 maggio 2022, in diretta su Rai1, Rai Radio2 e disponibile su RaiPlay. Mentre gli artisti provenienti dai 40 Paesi in gara scaldano la voce e accordano gli strumenti, i 6 sponsor nazionali – Costa Crociere, Fiat, Lavazza, Philadelphia, Plenitude (Eni) e Vodafone Italia – si preparano ad affiancare Rai, l’host broadcaster ufficiale, e a raggiungere il proprio pubblico attraverso le occasioni di visibilità nazionale e internazionale garantite dall’offerta on air, online e onfield studiata da Rai Pubblicità.

“In linea con la strategia commerciale inaugurata con successo al Festival di Sanremo” – ha dichiarato Gian Paolo Tagliavia, Amministratore Delegato di Rai Pubblicità – “siamo riusciti ancora una volta, attraverso il linguaggio universale della musica, a sviluppare con i nostri partner percorsi di comunicazione che integrano i brand e i valori di cui sono portatori nel tessuto dell’evento e del ricco calendario di attività nei luoghi iconici della città”

Ecco come Rai Pubblicità racconta la presenza all’evento.

Costa Crociere, Fiat, Lavazza, Philadelphia, Plenitude e Vodafone saranno protagonisti di diverse iniziative di comunicazione e marketing che troveranno spazio in città e soprattutto nei luoghi di Eurovision, come il Parco Olimpico e l’Eurovision Village al Valentino: si conferma così il modello vincente di collaborazione che supera la semplice sponsorizzazione per dar spazio a progetti ad hoc diffusi e capaci di raccontare al meglio le marche e i valori che le ispirano.

Costa Crociere – “Dopo il successo del Festival di Sanremo, Costa Crociere debutta a Eurovision Song Contest con un’altra iniziativa speciale, che ha sempre come protagonista la nostra nave ammiraglia. Questa volta Costa Toscana ospita l’Eliovision, il festival internazionale “alternativo” di Elio e le Storie Tese, presentato da Fabio Rovazzi. Si tratta di un progetto innovativo, sia nella concezione sia nel linguaggio. Ci permetterà di comunicare la nave e le crociere Costa, che per loro natura uniscono via mare i diversi paesi e le diverse culture, in una maniera inaspettata e di grande impatto, su differenti canali, visto che oltre alla televisione la campagna utilizzerà anche i social media, il web, l’out-of-home e la stampa quotidiana”- ha dichiarato Francesco Muglia, Vice President Global Marketing di Costa Crociere.

Fiat – “Siamo orgogliosi di partecipare ad Eurovision, un contest di musica internazionale che accenderà i riflettori su Torino e sulla Nuova 500, il modello elettrico più venduto in assoluto in Italia e la city car elettrica più venduta in Europa – commenta Eligio Catarinella, Country Manager Fiat & Abarth –. Da sempre FIAT è vicina ai giovani, intercettandone il mutamento nei gusti e nelle diverse esigenze di mobilità, inclusa la crescente attenzione alla sostenibilità. Per questa nuova generazione, che sta cambiando le regole del gioco, la risposta è la Nuova 500, espressione della dolce vita italiana intesa come bellezza, ecologia, musica e gioia di vivere. E sul palcoscenico dell’Eurovision salirà la versione top di gammaNuova 500 “La Prima by Bocelli”,la prima city car al mondo dotata della tecnologia “Virtual Venues” di JBL per un’esperienza audio senza paragoni”.

Lavazza – La scelta di Lavazza di sostenere questo importante evento musicale si inserisce all’interno della strategia aziendale, che negli ultimi anni ha prediletto il linguaggio contemporaneo della musica per avvicinare e stimolare il dialogo tra generazioni diverse, proponendo tematiche di carattere culturale e sociale rilevanti per la comunità. Sulle note di “Rhythm of Nature”, scopri la migliore natura del caffè, Lavazza ¡Tierra! sarà protagonista, dal 7 al 14 maggio, di un calendario di appuntamenti dedicati ad arricchire e rendere ancora più entusiasmante l’esperienza di Eurovision Song Contest. “In un’ottica di rejuvenation non potevamo perdere un’occasione così importante per avvicinarci ad un pubblico giovane e dinamico attraverso il linguaggio della musica – dichiara Igor Nuzzi, Regional Director Italia e Svizzera Lavazza. Chi arriverà in città per l’occasione potrà vivere una coffee experience unica e scoprire i valori di eccellenza e sostenibilità del brand recandosi alla Lavazza ¡Tierra! Experience Lounge presente all’ Eurovision Village, presso il Parco del Valentino.”

Philadelphia – Dal 1971 Philadelphia, brand del gruppo Mondelēz International, è il formaggio fresco per eccellenza, amato da tutti grazie al suo gusto unico e incofondibile, un mix perfetto di freschezza e cremosità. “Crediamo fortemente nel potere dei momenti quotidiani: la vita è migliore quando ogni giorno si apprezzano piccoli attimi di magia e quando si trascorre il tempo con le persone che si amano” dichiara Francesco Surrenti, Responsabile Marketing Philadelphia. “Momenti magici, come l’Eurovision Song Contest, che riunisce famiglia ed amici, culture e Paesi sotto un’unica bandiera: quella della musica.” Philadelphia in occasione di ESC 2022, lancerà la nuova campagna “Gustati il momento” e amplificherà la partnership tramite una attivazione a 360° in TV, Radio, Cinema, OOH e con una importante presenza sul digital su canali propri, con progetti editoriali che coinvolgeranno influencer del calibro di Chef in Camicia.

Plenitude (Eni) – “Dopo il grande successo di audience di Sanremo 2022, Plenitude è lieta di essere Partner Nazionale di Eurovision, l’evento musicale più importante d’Europa. Saremo presenti a Torino, per tutta la durata del Festival, con Be Charge ed Evolvere impegnate rispettivamente nello sviluppo dell’infrastruttura della mobilità elettrica e del fotovoltaico. Saremo al fianco delle persone con l’obiettivo di ripensare l’energia grazie allo sviluppo tecnologico, alle attività di efficientamento energetico e all’attenzione alla sostenibilità” – ha dichiarato Giorgia Molajoni, Responsabile Sostenibilità, Digital & Comunicazione di Plenitude.

Vodafone Italia – Ingrid Veneri, Head of Brand & Advertising di Vodafone Italia “Inclusività e valorizzazione delle unicità e delle connessioni tra le persone: questi i valori che in Vodafone condividiamo con Eurovision Song Contest e che ci rendono orgogliosi di far parte di questo evento. Saremo presenti durante tutte le giornate del Festival a Torino e sui diversi canali digitali, social e TV, con numerose iniziative e progetti che “prenderanno corpo” grazie alla nostra tecnologia e alla potenza della nostra rete 5G. Stabile e inarrestabile, la rete Vodafone permetterà a tutti di vivere esperienze sorprendenti e di sentirsi davvero connessi all’evento rendendo indimenticabile questa edizione italiana dell’Eurovision Song Contest”.