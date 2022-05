Marco Cesare, regional vice president Italia di Mirakl

Mirakl, piattaforma SaaS per marketplace enterprise, annuncia la nomina di Marco Cesare in qualità di regional vice president Italia. Come riporta una nota stampa del 26 maggio 2022, la nomina fa parte degli obiettivi di business dell’azienda volti ad aumentare la propria presenza sul mercato italiano. Nel suo ruolo, Marco Cesare contribuirà a far crescere la presenza di Mirakl in Italia, aiutando le aziende ad abbracciare la marketplace economy e a scalare il proprio business attraverso la trasformazione digitale.

Mirakl ha recentemente superato i 100 milioni di ricavi annuali ricorrenti, con oltre 4,3 miliardi di dollari transati sui marketplace sviluppati tramite la piattaforma nel 2021. Inoltre, nello stesso anno, Mirakl ha chiuso un round di finanziamento di serie E pari a 555 milioni di dollari, che ha portato la valutazione dell’azienda a 3,5 miliardi di dollari con un aumento del 230% in un anno. La rapida crescita di Mirakl è testimoniata anche dal numero di marchi che si aggiungono al vasto elenco di clienti, tra cui Macy’s, Carrefour, CMA CGM Group, Decathlon e UNFI.

Forte di un’esperienza pluridecennale in ambito sales maturata in organizzazioni operanti nel settore tech, Marco Cesare entra nel team italiano di Mirakl con il duplice obiettivo di sviluppare la presenza dell’azienda a livello locale, e guidare e incrementare il team sales. Prima del suo ingresso in Mirakl, il manager ha ricoperto per quasi sette anni, il ruolo di regional vice president South Europe presso Zuora, mentre in precedenza è stato country manager Italia di MongoDB. Dal 2011 al 2014 ha lavorato come sales director presso Red Hat, mentre ha ricoperto per oltre 14 anni il ruolo di regional director presso PTC. Marco Cesare ha iniziato la sua carriera nel 1995 in HR Wallingford, dopo una laurea in Ingegneria Civile e un Master in Idrologia e Scienza delle Risorse Idriche, entrambe conseguite presso l’Università degli Studi di Padova.

“Sono felice di poter iniziare questo percorso con Mirakl, realtà che ha ottenuto traguardi importanti e sta plasmando la marketplace economy a livello globale”, dichiara Marco Cesare, regional vice president Italia. “È un momento entusiasmante per la nostra crescita in Italia, l’obiettivo è rafforzare ulteriormente la posizione in questo mercato come partner di riferimento per l’implementazione di marketplace enterprise per i retailer italiani e le aziende B2B”.